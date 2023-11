Noch eine Woche bis zum Rundblick

No body found to use for abstract...

Foto: Rolf Barthel

HAMBURG (kobinet) Wer sich Gedanken darüber macht, was man an den kommenden Wochenende machen könnte, sollte daran denken, dass der Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg (BSVH) in einer Woche die Messe "Rundblick" veranstaltet. Sie findet am Sonnabend, dem 11. November in der Zeit von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr Uhr Im Louis-Braille-Center in Hamburg, (Holsteinischer Kamp 26 - U-Bahnstation „Hamburger Straße“) statt. Die Aussteller präsentieren dann nützliche Produkte aus ihrem Hilfsmittelangebot für Menschen mit Seheinschränkungen, die direkt vor Ort gekauft werden können.

Bei der jährlichen Messe werden Hilfsmittel für den täglichen Bedarf rund um Haushalt, Kennzeichnung, Hobby und Freizeit gezeigt. Sprechende Telefone, Uhren, Waagen, Daisy-Player zum Abspielen von Hörbüchern, Spiele in Großdruck bzw. Brailleschrift oder elektronische Diktiergeräte – dies ist nur eine kleine Auswahl praktischer Produkte für den Alltag von Menschen mit Seheinschränkungen.

Besucher können sich über nützliche Hilfen informieren und diese, wie zum Beispiel Kalender in Großschrift, direkt vor Ort erwerben. Es ist auch eine gute Gelegenheit, Geschenke für Angehörige und Freunde mit Seheinschränkung zu finden. Die Weihnachtstage stehen ja schon bald vor der Tür.

Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.