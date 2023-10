Wie Rente und Steuerpflicht zusammenpassen

In Sachen Recht nachgefragt

Foto: H. Smikac

HANNOVER (kobinet) Auch Rentner müssen Einkommenssteuern zahlen und viele Rentnerinnen und Rentner sind sich oft nicht bewusst, dass auch sie unter Umständen Steuern zahlen müssen. Zumal verändern sich Renteneinkommen und Bemessungsgrenzen immer wieder mal - wer soll da die Übersicht behalten ?! Der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen möchte Ende des Monats November in dem kostenfreien Online-Vortrag „Rente: Wann muss ich Steuern zahlen?“ helfen, in diesem Punkt besser Bescheid zu wissen.

In einem Zoom-Vortrag wird erklärt von welchen Faktoren die Steuerpflicht abhängt und welche Folgen es haben kann, keine Steuererklärung abzugeben, wenn sie eigentlich verpflichtend ist.

Darüber hinaus geht der Referent auf die Frage ein, was getan werden kann, um unangenehme Konsequenzen für sich und Angehörige zu vermeiden.

Weitere Informationen zu diesem Informationsangebot können auf dieser Internetseite des SoVD nachgelesen werden.