Kompetenzen für Menschenrechte nutzen

Bild vom CasCo-Referent*innen-Treffen in Uder vom 29.10.2023

Foto: Michael Gerr

Uder (kobinet) Am 29. Oktober 2023 ging das Wochenendseminar des Projekts "CasCo - vom Case zum Coach" des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) im thüringischen Uder zu Ende. Dort hatten sich einige der Referent*innen für eine menschenrechtsbasierte Behindertenpolitik zum Austausch getroffen. Beim dritten Präsenzseminar der im Rahmen des CASCO-Projektes ausgebildeten Referent*innen war ein Schwerpunkt die Weiterführung des Projekts. Einig waren sich die Teilnehmenden, dass es weiterhin einen großen Bedarf an Menschenrechtsbildung gibt und selbst von Diskriminierung Betroffene die zentralen Inhalte in einer eigenen Qualität weitergeben können. Wie ein Fortsetzungs- oder Aufbau-Projekt aussehen könnte, ist noch offen. Es wurden aber einige Ideen gesammelt, die weiter bearbeitet werden sollen, heißt es in einem Bericht, den Michael Gerr den kobinet-nachrichten zugesandt hat.

„Ein zweiter Schwerpunkt des Seminars war eine Einführung in die individuelle Bedarfsermittlung nach dem ICF. Hierfür konnte als Referent Andreas Hettich aus Mainz gewonnen werden. Der Ansatz beim ICF ist, Gesundheit und Behinderung nicht nur nach Einschränkungen und Defiziten zu klassifizieren, wie es in der Medizin vorherrscht, sondern auch nach Ressourcen. Das ICF ist Teil des Bundesteilhabegesetzes von 2016 und muss durch die Bundesländer umgesetzt werden. Bei Bedarfsermittlungen nach ICF sollen im Prinzip Ressourcen in allen Lebensbereiche erfasst werden und daraus Bedarfe abgeleitet werden. Dies führt zu deutlich längeren Ermittlungen von Bedarfen. Inwieweit das neue Instrument von Kostenträgern für Kürzungsansinnen verwendet werden wird, muss sich zeigen. Deutlich wurde in Uder, dass für Beratung und Widerspruchsverfahren noch Kompetenzen aufgebaut werden müssen, um Fehler bei der Bedarfsermittlung und in Bescheiden aufzudecken. CasCo-Referent*innen könnten hierfür einen Beitrag leisten“, schreibt Michael Gerr über das Seminar.

Link zur Homepage mit der Liste aller CasCo Referentinnen und Referenten: http://www.referenten-mit-behinderung.de/category/referentinnen