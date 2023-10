Werkstattreform muss über Grundsicherung hinausgehen

Cover des IGEL-Podcast mit Dirk Fensterseifer

Bad Segeberg (kobinet) "Es muss über die Grundsicherung hinausgehen", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der Macher des IGEL-Podcast, Sascha Lang, sprach dabei mit Dirk Fensterseife, der sich als Werkstattrat derzeit mit der Diskussion um die Reform des Systems der Werkstätten für behinderte Menschen befasst und auf verschiedenen Ebenen in diese Diskussion mit eingebunden ist.

„Bereits regelmäßig erwähnten wir in unserem Podcast, dass es dringend wichtig wird, Menschen in Werkstätten als Arbeitnehmer anzuerkennen und ihnen ein faires und gutes Gehalt zu zahlen. Regelmäßig taucht auch bei uns die Forderung auf, die Werkstätten müssen weg! Aber genau so oft haben wir festgestellt, sogar bei den Beschäftigten in den Werkstätten herrscht kein Konsens. Warum das so schwierig ist und so komplex, erklärt uns in dieser Ausgabe Dirk Fensterseifer. Dirk ist Werkstattrat in seiner Werkstatt westlich von Köln, dort auch Vorsitzender. Zudem wurde er auf Landesebene zu einem von 17 Delegierten (er gehört den Werkstatträten des paritätischen Wohlfahrtsverbands an) gewählt und leitet dort thematisch das ‚Team Entgelt und Zukunft der Werkstätten‘. Innerhalb dieses Teams ist Dirk sehr bald nach seiner Wahl zum Delegierten auch mit der Bundesebene in Berührung gekommen und durfte mehrfach an der [erweiterten] Steuerungsgruppe teilnehmen, die von der Bundesregierung, bzw. den beauftragten Forschungsinstituten zusammengestellt wurde, damit möglichst vielfältige Meinungen, Ideen und Impulse in eine große Forschungsstudie eingebracht werden können. Letzte Woche hat Dirk dann Nordrhein-Westfalen auch auf Bundesebene bei der Mitgliederversammlung der Werkstatträte Deutschland vertreten, da das Thema Entgelt und Zukunft der Werkstätten eben in die ‚heiße Phase‘ eintritt“, heißt es in der Ankündigung des aktuellen IGEL-Podcast, wo es eine Reihe von Links zur aktuellen Debatte gibt.

