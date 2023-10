Podcast zur 25. Peer Counseling Weiterbildung

Logo des Podcast MmB Community

Uder (kobinet) Vor kurzem fand der dritte Block der 25. Peer-Counseling-Weiterbildung des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) statt. Die Gruppe ist schon gut zusammengewachsen. In den Pausen und an den langen Abenden wird sich viel ausgetauscht und in der Ideenküche der Teilnehmer*innen brodelt es. Auch gibt es Einigkeit darüber, dass viele gute – auch schon bestehende - Ansätze bekannter werden müssen. Aus diesem Gedanken heraus entwickelten Paul O’Dono und Mano Grande den Podcast "MmB Community“. Hier sollen sachliche Themen vermittelt werden, aber stets auch mit einem zwinkernden Auge Inhalte beleuchtet werden. Ebenso sollen Menschen mit Behinderung zu Wort kommen und aufgezeigt werden, wie Selbstbestimmtes Leben funktionieren kann. Nun wurde eine spezielle Folge des Podcast zur Peer Counseling Weiterbildung mit Interviews mit verschiedenen Akteur*innen veröffentlicht.

Im Podcast kommen zwei Trainer*innen und zwei Teilnehmerinnen zu Wort, so dass die beiden Blickwinkel auf die Weiterbildung dargestellt werden. Die Macher des Podcast hoffen u.a., dass sie damit bei anderen Menschen mit Behinderung das Interesse an dieser Weiterbildung wecken können.

Link zum kobinet-Artikel: „Peer sind wir und darum sind wir hier – Klappe die 3. vom 17. Oktober 2023:

Peer sind wir und darum sind wir hier – Klappe die 3. | kobinet-nachrichten

Links zur aktuellen Podcastfolge:

