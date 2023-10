Bild zur Veranstaltung Zugang zum Recht

Foto: BODYS

Bochum (kobinet) Das Bochumer Zentrum für Disability Studies (BODYS) und das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderungen / chronischen Erkrankungen Nordrhein-Westfalen laden zur Veranstaltung "Zugang zum Recht für behinderte Frauen und Mädchen“ am 23. November 2023 von 14 bis 18 Uhr an der Evangelische Hochschule RWL, Immanuel-Kant-Straße 18-20, in 44803 Bochum, Raum 313 ein. "Behinderte Frauen und Mädchen sind auch beim Zugang zum Recht mehrfach diskriminiert. Wenn sie Gewalt erfahren haben oder sonst in ihren Rechten verletzt wurden, finden sie selten Rechtsschutz. Die Gründe sind vielfältig. Es fehlt oft das Wissen darum, welche Rechte sie haben, wo diese Rechte eingeklagt werden können. Ihnen wird nicht geglaubt oder der Weg zur Polizei, zum Gericht oder zur Behörde ist nicht barrierefrei", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

„Ausgehend vom Fall Sonja M . wollen wir mit Frauen aus Selbstvertretungsorganisationen der Frauen- und/oder Behindertenbewegung, Frauenbeauftragten aus Werkstätten für behinderte Menschen und mit Vertreterinnen von Frauenberatungsstellen und aus der Forschung diskutieren, was behinderte Frauen und Mädchen brauchen, um Zugang zum Recht zu bekommen. Die Veranstaltung ist bis 16:00 Uhr hybrid und wird simultan in Gebärdensprache, Leichte Sprache und Schrift übersetzt. Ab 16:30 Uhr gibt es keine Möglichkeit zur digitalen Teilnahme mehr. Gebärden- und Schriftdolmetschung stehen vor Ort weiter zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass aufgrund begrenzter Plätze eine Anmeldung erforderlich ist“, heißt es weiter in der Ankündigung.

Wer Interesse an der Teilnahme hat, wird um Anmeldung bis zum 10. November 2023 über folgendes Anmeldeformular: https://www.bodys-wissen.de/anmeldung.html gebeten. „Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie in Präsenz oder online teilnehmen möchten. Wir bemühen uns um die Barrierefreiheit der Veranstaltung. Persönliche Bedarfe können Sie bei der Anmeldung über unsere Homepage angeben. Gerne stehen wir Ihnen für weitere Absprachen und Unterstützung zur Verfügung. Weitere Informationen zu Veranstaltung und Anmeldung sowie das Programm gibt’s im Internet unter: Veranstaltung „Zugang zum Recht“.“