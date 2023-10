Ungehindert auf das stille Örtchen

Toilette mit Euroschlüssel im Bild

Foto: KSL Düsseldorf

Düsseldorf (kobinet) Es gibt bei verschiedenen Stellen in Deutschland, nun bietet auch das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben (KSL) Düsseldorf den Euroschlüssel für den Zugang zum barrierefreien Stillen Örtchen an. Der Euroschlüssel ist ein über die Landesgrenzen hinaus genutztes Schließsystem, welches Menschen mit Beeinträchtigung ermöglicht, selbstständig Zugang zu behindertengerechten sanitären Anlagen zu erhalten. Mit dem Schlüssel können europaweit mehr als 12.000 Toiletten geöffnet werden, beispielsweise an Autobahnraststätten, in Bahnhöfen, in Fußgängerzonen, in Museen oder in Behörden, heißt es vonsetien des KSL Düsseldorf, wo man den Schlüssel nun auch mit entsprechendem Nachweis zu erwerben gibt.

