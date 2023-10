Bericht über Blindenreporter auf Schalke im ZDF Mittagsmagazin

Logo des zdf

Foto: Pixabay/2247188

Gelsenkirchen (kobinet) Das Runde soll ins Eckige heißt es so schön, wenn es um Fußball geht. Damit blinde und sehbehinderte Stadionbesucher*innen wissen, wie es zum Tor kam und wer es geschossen hat, dafür und für vieles andere, was im Fußballstadion geschieht, gibt es mittlerweile in vielen Stadien die Reportagen für blinde und sehbehinderte Menschen. So auch auf Schalke, wo Maren Grübnau seit vielen Jahren das Team der Blindenreporter leitet und sich für eine gute Reportagequalität stark macht. Nun hat das ZDF Mittagsmagazin am 25. Oktober in einem knapp 5minütigen Fernsehbericht über die Arbeit der Blindenreporter und wie dies bei blinden und sehbehinderten Fans ankommt berichtet, wie Maren Grübnau den kobinet-nachrichten mitteilte.

Link zum ZDF Mittagsmagazin vom 25. Oktober 2023 – der Bericht über die Blindenreportage beginnt ab Minute 42:10