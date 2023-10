Online-Premiere für Buch Bist du behindert, oder was?

Banner der Online-Premiere des Buches

Foto: Carolin Weinkopf

Berlin (kobinet) Am 2. November 2023 um 19:30 Uhr laden die Vorleser_innen zusammen mit den Autorinnen Rebecca Maskos und Mareice Kaiser zur Online-Premiere des neuen Buches »Bist du behindert, oder was?« (Familiar Faces Verlag) ein. "Anschließend werden wir mit beiden in den Dialog gehen. Alle Teilnehmenden sind eingeladen, sich an dem Gespräch zu beteiligen, Fragen zu stellen und persönliche Erfahrungen zu teilen", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung, für die es eine Gebärdensprachdolmetschung geben wird. Am 7. November findet dann die Buchpremiere live im Berliner "Oyoun" in der Lucy Lameck Str. 32 in Berlin statt.

„Für alle, die aktuell über wenig finanzielle Mittel verfügen, stellen wir ein begrenztes Kontingent an Soli-Tickets zur Verfügung“, heißt es zudem in der Veranstaltungsankündigung.

Über das Buch:

Inklusion ist ein Menschenrecht – und doch sind wir in der Umsetzung noch weit davon entfernt. Behindert wird als Schimpfwort genutzt, Ableismus ist strukturell und prägt uns alle. In diesem Buch gehen die Autorinnen Rebecca Maskos und Mareice Kaiser der Frage nach, wie Inklusion von klein auf gelingen kann – wie wir Kinder inklusiv stärken und ableismussensibel begleiten können. Sie geben wichtige Impulse zu Inklusion und Ableismus und zeigen neue Wege für eine gerechtere Bildung und Gesellschaft auf.

Ganz im Sinn des Leitspruchs der Behindertenbewegung „Nichts über uns, ohne uns“ gestalten sie dieses Buch mit weiteren Expert_innenstimmen und vielen Erfahrungsberichten, die Eltern, Pädagog_innen und Begleitpersonen bei ihrem Weg unterstützen.

Das Buch bietet Hintergründe, Erfahrungswissen sowie Texte in Einfacher Sprache, einen Glossar mit Begriffserklärungen und viele Tipps für die Praxis. Die pointierten, humorvollen Illustrationen von Slinga und Max Hillerzeder brechen mit gängigen Vorstellungen von „normalen“ Körpern, zeigen Differenzen, ohne dabei zwischen behinderten und nichtbehinderten Körpern zu unterscheiden.

Über die Autorinnen:

Rebecca Maskos ist promovierte Psychologin, lebt in Berlin und schreibt journalistisch und wissenschaftlich zu Behindertenpolitik, Ableismus, Gender, Bioethik-Kritik, behinderten Menschen im NS und medialen Darstellungen behinderter Menschen. Ausgangspunkt sind auch ihre eigenen Erfahrungen als rollstuhlfahrende, kleinwüchsige Person.

Mareice Kaiser arbeitet als Journalistin, Autorin und Moderatorin. Sie scrollt, schreibt und spricht zu Inklusion, Vereinbarkeit und Gerechtgkeitsthemen. Mit ihrem Essay „Das Unwohlsein der modernen Mutter“ war sie für den Deutschen Reporter_innenpreis nominiert, ihr gleichnamiges Buch erschien 2021 bei Rowohlt Polaris und stieg direkt in die Spiegel-Bestsellerliste ein. Vom medium magazin wurde sie 2022 in die TOP 10 der deutschen Wirtschaftsjournalist_innen gewählt. Letztes Jahr erschien ihr drittes Sachbuch „Wie viel. Was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht“ (Rowohlt).

Link zur Veranstaltungsankündigung und zur Anmeldung

Am 7. November ist die Buchpremiere live im Berliner „Oyoun“ in der Lucy Lameck Str. 32 in Berlin:

https://oyoun.de/event/buch-launch-bist-du-behindert-oder-was/

Bei beiden Events gibt es Gebärdensprachdolmetscher*innen. Das „Oyoun“ ist barrierefrei zugänglich (nähere Infos dazu hier: https://oyoun.de/access/).