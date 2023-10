Faktencheck: Behindert Deutschland den EU-Schwerbehindertenausweis?

EU-Schwerbehinderung

Foto: EU-Schwerbehinderung

Berlin (kobinet) Derzeitig wird das Verfahren für eine einheitliche Anerkennung des Schwerbehindertenausweises in der Europäischen Union von Deutschland und Österreich blockiert. Darüber hatten die kobinet-nachrichten vor kurzem berichtet. Klaus Krönert vom Online-Nachrichtenmagazin EU-Schwerbehinderung ist der Sache nachgegangen und hat einen Faktencheck zur Frage, ob Deutschland den EU-Schwerbehindertenausweis blockiert, veröffentlicht. Dabei bezieht er sich vor allem auf die vor kurzem erfolgte Befassung des Bundesrats mit dem Thema, die einige Fragen offen lässt, so dass Deutschland Hauptblockierer des Verfahrens für eine einheitliche Anerkennung von Schwerbehidnertenausweisen und Parkausweisen in der EU werden könnte.

Link zum Faktencheck von EU-Schwerbehinderung