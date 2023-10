Erstmals kommt das Thema Inklusion auf das Festivalprogramm

Lage Baden-Württenberg in Deutschland

STUTTGART (kobinet) Auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart wird am 31. Mai und 1. Juni 2024 zum vierten Mal bereits das genreübergreifende Kessel-Festival für die ganze Familie veranstaltet. 65.000 Menschen aus dem ganzen Land kamen 2023. Für das kommende Jahr setzen nun der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg und das Kessel Festival erstmals das Thema Inklusion auf das Programm. Dann soll es mehr inklusive Angebote auf diesem Festival geben. Das haben sich der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg und das Kessel Festival Management gemeinsam vorgenommen.

„Das Kessel Festival steht für alle unsere Werte und passt deshalb hervorragend zu uns und den Angeboten unserer über 900 Mitgliedsorganisationen mit 50.000 Ehrenamtlichen und 80.000 Hauptamtlichen in Baden-Württemberg“, so Uta-Micaela Dürig, Vorständin Sozialpolitik des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg. „Wir setzen uns für eine umfassende barrierefreie Umwelt und inklusive Gesellschaft ein. Es darf keine Orte oder Lebensbereiche mehr geben, zu denen Menschen mit Behinderung keinen gleichberechtigten Zugang haben! Alle müssen überall barrierefrei wohnen, leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen können, so wie es in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert ist“, so Dürig weiter.

„Das Kessel Festival ist ein Fest für alle Menschen. Jede*r ist willkommen. Inklusion als Thema ist normaler Bestandteil unseres Lebens. Dieses Angebot wollen wir deshalb ab 2024 hervorheben und dafür mit vielseitigen Aktionen werben. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Baden-Württemberg ist dazu ein kompetenter Partner“, so dazu Tobias Reisenhofer, Geschäftsführer des Kessel Festivals.