ConSozial Messe in Nürnberg eröffnet

MÜNCHEN (kobinet) Bayerns Sozial- und Gesundheitsministerin Ulrike Scharf eröffnet heute im Mesezentrum in Nürnberg die diesjährige ConSozial. Sie steht unter dem Motto: „Innovation x Sozial: Miteinander nach vorn“.

Beim Messerundgang hat sich die Ministerin ein Bild von der enormen Bandbreite der ConSozial gemacht. Von der Diakonie über die Social Entrepreneurship Akademie bis zum Landesverband Autismus sind insgesamt 220 Ausstellerinnen und Aussteller vertreten.

„Zur größten Herausforderung,“ hatte die Ministerin bei ihrem Besuch festgestellt, „zählt der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Offene Stellen und Lücken in der Personalplanung treffen insbesondere die Sozialwirtschaft. So darf das nicht weitergehen. Wir müssen hier bundesweit gegensteuern und benötigen einen strategischen Überblick! Einfach nur zuschauen, Mittel im Haushalt kürzen und nichts tun, wird nicht weiterhelfen. Mit mehr als 450.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist der soziale Bereich ein entscheidender Wirtschaftsfaktor!“

Die ConSozial ist die führende Kongress-Messe für Fach- und Führungskräfte der Sozialpolitik, der Sozialwirtschaft und des Sozialwesens im deutschsprachigen Raum. Alljährlich informieren sich Fachbesucherinnen und Fachbesucher im Messezentrum in Nürnberg an zwei Tagen über die neuesten Entwicklungen und Trends der Sozialbranche. Zum dritten Mal verleiht das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales heuer auf der Messe den Sozialen Innovationspreis. Parallel finden der ConSozial Kongress inklusive KITA-Kongress und das Managementsymposium statt, die 80 Fachvorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops und Vorstellungen von Best Practice Beispielen, auch mit internationalem Bezug, bieten.

Das ganze Programm der ConSozial ist unter diesem Link nachzulesen.