Initiative Barrierefrei lädt zu Expertentag „lauter werden“ ein

Duisburg (kobinet) Zu Informationen, Austausch, Gesprächen zum Thema Inklusion mit Betroffenen und Experten sowie zum Netzwerke schaffen und nutzen lädt die Initiative Barrierefrei aus Emmerich am Rhein am 25. November 2023 von 10:00 bis 16:00 Uhr zu einem Expertentag unter dem Motto "lauter werden" ein. Die Veranstaltung findet im kulturiges… im DU-Hamborner Ratskeller, Duisburger Strasse 213 in 47166 Duisburg statt. Die Initiative setzt sich für die Verbesserung der Lebensumstände für alle Menschen mit Beeinträchtigungen ein und möchte dabei mit allen Beteiligten zusammenarbeiten, wie es in der Ankündigung heißt.

