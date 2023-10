Diversität: Was bedeutet das?

No body found to use for abstract...

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "Der Begriff Diversität – oder auch englisch "Diversity" – begegnet uns häufig in den Medien und Diskussionen. Doch was meint der Begriff eigentlich genau und was hat Diversität mit Inklusion zu tun?" Diesen Fragen geht die Aktion Mensch in einem Beitrag nach, den sie über ihren Newsletter angekündigt hat.

„Der Begriff der Diversität wird häufig als Synonym für Vielfalt verwendet. Genauer versteht man darunter die Vielfalt oder Verschiedenartigkeit von Merkmalen, Eigenschaften und Elementen innerhalb einer Organisation, Gruppe oder der Gesellschaft“, heißt es in der Einführung des Beitrags auf der Internetseite der Aktion Mensch.

Link zum vollständigen Beitrag