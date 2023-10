IGEL-Podcast zu gute Nachrichten zur Inklusion aus Wien

Cover des IGEL-Podcast zu guten Nachrichten aus Wien

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Wien (kobinet) Wieviel gute Nachrichten zur Inklusion gibt es in Wien? Dieser Frage geht der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), Sascha Lang, in der aktuellen Ausgabe des IGEL-Podcast nach. Dabei sprach er zusammen mit Ottmar Miles-Paul vom Projekt "Gute Nachrichten zur Inklusion" des NETZWERK ARTIKEL 3 mit Martin Ladstätter vom Wiener Zentrum für selbstbestimmtes Leben BIZEPS über die Situation behinderter Menschen in Österreich, aber vor allem darüber, welche gute Nachrichten zur Inklusion es in Wien gibt.

„Der Verein BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes Leben betreibt eine Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige in Wien, die nach den Kriterien der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung organisiert ist und nach deren Wertvorstellungen arbeitet. Schwerpunkte der Arbeit sind unter anderem: Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein selbstbestimmtes Leben mit Persönlicher Assistenz möglich machen, Menschen mit Behinderungen bei der Organisation von Persönlicher Assistenz zu beraten und zu unterstützen, eine umfassende Behindertengleichstellungsgesetzgebung durchzusetzen, um gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können. Somit ist Bizeps nicht nur eine Beratungsstelle, sondern setzt auch politische und gesellschaftliche Akzente. Martin Ladstätter ist der Kopf des Zentrums. Dass es viel zu kritisieren gäbe, also viele gute Gründe negative Nachrichten zu berichten, wissen wir alle, aber wir konzentrieren uns in dieser Ausgabe mal auf das Positive. Im Rahmen des Projekts ‚Gute Nachrichten zur Inklusion‘ lud der Projektleiter Ottmar Miles-Paul Martin Ladstätter in die aktuelle Episode vom IGEL Podcast ein, um uns die guten Nachrichten aus Österreich und vor allem aus Wien zu erzählen. Mehr Infos zu Bizeps gibt es hier: www.bizeps.at – Gute Nachrichten zur Inklusion findet ihr hier: www.nw3.de„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcast.

Link zum IGEL-Podcast zu guten Nachrichten aus Wien

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast

Link zu guten Nachrichten zur Inklusion

Wer sich für den Newsletter zu Guten Nachrichten zur Inklusion interessiert, kann diesen bei Ottmar Miles-Paul per Mail an [email protected] bestellen.