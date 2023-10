Startschuss für Aktionsplan für diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen

Bild von der Veranstlatung zum Start des Aktionsplans

Foto: BMG / Thomas Ecke

Berlin (kobinet) Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach hat am 18. Oktober 2023 gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Politik und Zivilgesellschaft den Erarbeitungsprozess des Aktionsplans für ein diverses, inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen auf den Weg gebracht. Damit soll ein wesentlicher Beitrag geleistet werden, Hindernisse beim Zugang zur Versorgung für die Menschen in all ihrer Verschiedenheit und Vielfalt abzubauen, heißt es in einer Presseinformation des Bundesministerium für Gesundheit.

Das Bundesministerium für Gesundheit leitete unmittelbar nach der Auftaktveranstaltung ein schriftliches Beteiligungsverfahren ein. Damit werden die Akteur*innen in den Bereichen Diversität, Inklusion und Barrierefreiheit eingeladen, sich an der Erstellung des Aktionsplans zu beteiligen. Nach Auswertung des schriftlichen Beteiligungsverfahrens werden im Frühjahr 2024 erste Fachgespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Organisationen und Verbände durchgeführt, um in einem partizipativen Prozess realistische und umsetzbare Ziele und Maßnahmen zu identifizieren. Ziel ist die Erarbeitung des Aktionsplans bis Sommer 2024, heißt es vonseiten des Bundesgesundheitsministeriums.

Zur strukturierten Teilnahme am schriftlichen Beteiligungsverfahren stellt das Bundesministerium für Gesundheit Formblätter (Word, barrierefrei, 61 KB) zur Verfügung (Ausfüllhilfe (PDF, barrierefrei, 51 KB)). Schriftliche Rückmeldungen können bis zum 15. Dezember 2023 per E-Mail beim Bundesministerium für Gesundheit eingereicht werden.

Link zur Presseinformation des BMG