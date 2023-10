Noch 100 Tage bis zum Start der Special Olympics Nationalen Spiele Thüringen 2024

Schlittschuhläufer im Winter

Foto: Pixabay/ferobanjo

BERLIN (kobinet) In 100 Tagen treten 900 Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung bei den Special Olympics Nationalen Spielen Thüringen 2024 an. Nach dem größten inklusiven Multisportevent der Welt, den Special Olympics World Games Berlin 2023, geht es nun vom 29. Januar bis 2. Februar 2024 mit dem größten inklusiven Wintersport-Event in Deutschland weiter.

An fünf Tagen werden an den drei Austragungsorten Erfurt, Oberhof und Weimar Wettbewerbe in 10 Sportarten durchgeführt. Oberhof ist dabei Austragungsort für Ski Alpin, Ski Langlauf, Schneeschuhlauf, Snowboard, Floorball und Tanzen. In Erfurt finden die Wettbewerbe im Eiskunstlauf, Short Track und Stocksport statt, in Weimar werden die Kletterwettbewerbe durchgeführt. Neben den Wettbewerben wird es ebenfalls Wettbewerbsfreie Angebote in Weimar und Erfurt geben; hier kann jede und jeder an einzelnen Stationen sportliche Fähigkeiten testen und inklusive Sporterfahrungen sammeln.

„Nach dem großartigen Erfolg der Weltspiele in Berlin 2023 freuen wir uns auf das nächste große Event. In 100 Tagen werden wir wieder ein Zeichen für Inklusion durch die Kraft des Sports setzen! Wir werden unsere Athlet*innen in Thüringen anfeuern und sie dabei unterstützen, mutig ihr Bestes bei den Winterspielen zu geben“, so Christiane Krajewski, Präsidentin Special Olympics Deutschland.

900 Athletinnen und Athleten sowie Unified Partner werden von 500 Betreuerinnen und Betreuern zu den Nationalen Spielen begleitet. Zudem sind mehr als 500 Helfer in den Bereichen Sport, Medienarbeit oder dem Rahmenprogramm dabei. Darüber hinaus werden Corporate Volunteers der Partner und Sponsoren bei den Nationalen Spielen im Einsatz sein.