4. EKD-Fachforum Inklusive Kirche gestalten zu gerechter und inklusiver Arbeitswelt

Berlin (kobinet) Für den 20. und 21. November 2023 lädt die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) in Kooperation mit dem Ev. Fachverband für Teilhabe (BeB) und der Diakonie Deutschland zum 4. EKD-Fachforum "Inklusive Kirche gestalten" ein. "Wie lässt sich eine gerechte und inklusive Arbeitswelt gestalten? Das diesjährige EKD-Fachforum 'Inklusive Kirche gestalten' möchte zur Entwicklung innovativer Lösungen beitragen", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

„Das neue Gesetz für einen inklusiven Arbeitsmarkt (2023) zielt darauf ab, dass Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt und selbstbestimmt das Arbeitsleben mitgestalten. Einer Erwerbsarbeit nachgehen zu können, ist für Menschen mit Behinderungen ein wichtiger Teil ihrer unbehinderten Teilhabe an einer inklusiven Gesellschaft. Die von EKD, Diakonie Deutschland und dem Ev. Fachverband für Teilhabe (BeB) gemeinsam verantwortete Fachtagung zeigt, welche Schritte aussichtreich sind, um Menschen, die von Exklusion bedroht sind, in reguläre Arbeit zu bringen. Sie fragt damit auch nach dem Reformbedarf im Gefolge der Umsetzung der UN-BRK. Die Evangelische Kirche und ihre Diakonie erkennen das gleiche Recht aller Menschen auf Arbeit an, unabhängig von Behinderungen, Geschlecht, Herkunft und Religion. Gleichzeitig wissen Kirche und Diakonie, dass in manchen Bereichen kirchlichen und diakonischen Lebens Maßnahmen zur Inklusion bis jetzt nicht, unzureichend oder ungleichmäßig umgesetzt worden sind. Im Orientierungsrahmen von EKD und Diakonie Deutschland ‚Inklusion gestalten – Aktionspläne entwickeln‘ (EKD-Texte 141, 2022) wird festgehalten, dass der Schutz von Menschen mit Behinderungen ureigenes Anliegen der Kirche und ihrer Diakonie ist und kirchliche Belange der Anwendung des gesetzlich geregelten Standards regelmäßig nicht entgegenstehen“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung.

Und weiter heißt es dort: „Doch was ist konkret zu tun, damit auch im Raum der Kirche und ihrer Diakonie nachhaltig inklusive Arbeitswelten für alle von Exklusion bedrohten Personengruppen entstehen? Die barrierearme und inklusive bundesweite Fachtagung lädt Expert*innen aus Wissenschaft und Politik, Verantwortliche aus dem Raum der Kirche und aus der Gesellschaft sowie Betroffene, Engagierte und Interessierte zu Dialog und Begegnung ein.“

