Infoveranstaltung und Beratungstag zum Behindertentestament

Kassel (kobinet) Zu einer Informationsveranstaltung und zu einem Beratungstag zum Thema Behindertentestament lädt die ergänzende unabhängige Teilhabeberatungsstelle (EUTB) des Verein Selbstbestimmt leben in Nordhessen (SliN) am 1. und 2. Novermber 2023 ein. Die Veranstaltung, an der man auch online teilnehmen kann, findet am 1. November 2023 um 18:00 Uhr im Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen in der Samuel-Beckett-Anlage 6 in 34119 Kassel statt. Der Beratungstag schließt sich dann am 2. November an.

„Sie sind Eltern eines behinderten Kindes und möchten die Situation Ihres Kindes bei Bezug von Eingliederungshilfe später regeln, wenn es von Ihnen erbt? Sie sind selbst ein Mensch mit Behinderung und möchten sich informieren, wie Sie im Falle einer erwarteten Erbschaft Ihre Eingliederungshilfeleistungen weiter beziehen können? Wir, das Team von SliN e.V., der Beratungsstelle für Menschen mit Beeinträchtigungen in Stadt und Landkreis Kassel, laden herzlich zu einem Vortrag zum Thema Behindertentestament von Rechtsanwältin Ruth Mundanjohl – Fachanwältin für Erbrecht – Kanzlei am Wasserturm, Mannheim am 1.11.2023 um 18 Uhr ein. Der Vortrag findet in Präsenz in der Samuel-Beckett-Anlage 6 in 34119 Kassel statt. Sie können aber auch gerne online per Zoom teilnehmen. Außerdem freuen wir uns sehr, dass wir Frau Mundanjohl anschließend am 2.11.2023 für einen Beratungstag zum Thema Behindertentestament in den Räumlichkeiten des Zentrums für selbstbestimmtes Leben Kassel gewinnen konnten, an dem persönliche kostenfreie Einzeltermine zur Erstberatung vereinbart werden können. Sowohl für die Präsenzteilnahme bzw die Teilnahme per Zoom als auch für die Termine zur Einzelberatung können Sie sich unter [email protected] oder [email protected] oder telefonisch unter 0561 / 72885 – 360 anmelden. Den Zoom-Link erhalten Sie dann etwa eine Woche vor der Veranstaltung per Mail“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Link zur Ankündigung der Veranstaltung