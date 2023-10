Auftakt für Aktionsplan für inklusives Gesundheitswesen

Sharepic von Jürgen Dusel zum Aktionsplan für ein inklusives Gesundheitswesen

Foto: Bundesbehindertenbeauftragter

Berlin (kobinet) Im Koalitionsvertrag war der Aktionsplan für ein barrierefreies und inklusives Gesundheitswesen schon für 2022 vorgesehen. Heute findet dazu eine Auftaktveranstaltung im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) statt. Dazu gab es im Vorfeld bereits kritische Stimmen. "Das @BMG_Bund beginnt mit der Erarbeitung eines Aktionsplans für #Inklusion im Gesundheitswesen. Menschen mit Behinderungen brauchen bessere medizinische Versorgung!" Dies teilte der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung Jürgen Dusel auf X mit. Die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) postete dazu: "1 Stunde Show mit @Karl_Lauterbach? Nur auf Druck der Verbände. Viel zu spät! Nur in Präsenz & Terminsetzung kurzfristig. Einladung kam am 2.10. über das lange Wochenende 3. Oktober. 3 Tage Frist Rückmeldung. Gute #Partizipation sieht anders aus liebes @BMG_Bund."

„Heute geht es endlich los mit dem überfälligen Aktionsplan für ein inklusives und barrierefreies Gesundheitswesen. Menschen mit Behinderung müssen endlich gleichberechtigten Zugang bekommen“, teilte Jürgen Dusel mittels eines Sharepics auf X mit.

