Peer sind wir und darum sind wir hier – Klappe die 3.

Teilnehmer*innen der 25. Peer Counseling Weiterbildung in Uder

Foto: bifos

Uder (kobinet) Vom 5. bis 8. Oktober 2023 trafen sich die Teilnehmer*innen und zwei der Trainer*innen der 25. Peer-Counseling-Weiterbildung des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) zum 3. Weiterbildungsblock in Uder. Zum Warmwerden wurde der Block mit einer gedanklichen Schiffsreise begonnen, die den Teilnehmer*innen Freude bereitete und die gesamte Zeit über immer wieder Thema war, wie Karolin Rixecker berichtet, die an der Weiterbildung teilnimmt und für die kobinet-nachrichten über die einzelnen Weiterbildungsblöcke berichtet.

„Im Mittelpunkt standen dieses Mal Kommunikationsregeln und Kommunikationsmodelle, da gute Kommunikation nun mal Grundlage für gute Beratung ist. Die Themen wurden in Theorie und Praxis behandelt. Dabei waren sich alle einig: ‚Kommunikation ist ein Feld, in dem wir alle uns stets weiterentwickeln können!‘. Neben dem Input war der persönliche Austausch untereinander wieder wahrhaft wertvoll und weiterbringend. ‚Danke, dass ihr alle dabei seid, wie ihr seid und die Crew bereichert!‘ Außerdem wurden für den Podcast ‚MmB Community‘ Interviews geführt. auf die sich Hörer*innen schon freuen können. Dies ist ein Projekt, das hier begonnen wurde. Weitere sind in Arbeit. Es wird berichtet, wenn die nächsten Ideen Realität werden. Klar ist: ‚Wir alle freuen uns schon auf den nächsten Block im Dezember'“, heißt es im Bericht von Karolin Rixecker über die 25. Peer Counseling Weiterbildung des Bildungs- und Forschungsinsituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos).

Link zum kobinet-Beitrag „Peer sind wir und darum sind wir hier: 25. Peer Counseling Weiterbildung gestartet“ vom 10. Mai 2023

Link zum kobinet-Beitrag „Peer sind wir und darum sind wir hier – Klappe die 2.“ vom 9. September 2023

Neben den Peer Counseling Weiterbildungen führt das bifos übrigens auch das Projekt „Empowerment zur Selbstvertretung“ durch, bei dem derzeit der erste Weiterbildungskurs läuft. Für die nächste Weiterbildung, die im Jahr 2024 durchgeführt wird, können sich behinderte Menschen, die sich in der Politik, in Parlamenten oder in Beiräten und Gremien bereits einbringen oder verstärkt einbringen wollen, bis zum 31. Oktober 2023 bewerben. Auf der Internetseite www.empowerment-zur-selbstvertretung,de gibt’s Informationen zu den Bewerbungsvoraussetzungen, Hinweise zu den Präsenzteilen und zu den Kosten. Die Anmeldung für die Weiterbildung 2024 richten Sie bitte direkt an Ellen Kubica unter folgender Mailadresse: [email protected]

Für Fragen zu dem von der Aktion Mensch geförderten Projekt steht Ellen Kubica gerne auch telefonisch zur Verfügung unter: 0160/12 80 4 88.