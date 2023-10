Lesung im Dunkeln: „Hundert Jahre Blindheit“ am 19. Oktober in Frankfurt

Sabine Lohner

Foto: privat

Frankfurt (kobinet) Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse findet auch dieses Jahr eine Lesung im Dunkeln statt. Mit dabei ist wieder Sabine Lohner, die aus dem Buch "Hundert Jahre Blindheit" liest. "Die Lesung durch die blinde Leserin Sabine Lohner fügt sich ein in das gemeinsame Gespräch mit dem Autor Roman Rozina, moderiert von Gesa Ufer (radio eins)", heißt es in der Ankündigung der kostenfreien Veranstaltung, die am 19. Oktober 2023 von 19:30 bis 20:30 Uhr in der Orangerie im Günthersburgpark in Frankfurt stattfindet.

„‚Hundert Jahre Blindheit‘ erzählt vom Aufstieg und Niedergang einer Familie. Die massiven gesellschaftlichen Umbrüche, die den Vorabend der Moderne prägen, machen auch vor dem blinden Matija und dessen Umfeld nicht halt. Ein monumentaler Familienroman aus Slowenien, der das europäische Erbe des 20. Jahrhunderts aufleben lässt. Die Lesung durch die blinde Leserin Sabine Lohner fügt sich ein in das gemeinsame Gespräch mit dem Autor Roman Rozina, moderiert von Gesa Ufer (radio eins). Lesen ohne zu Sehen – wie geht das? Und welche Herausforderungen und Lösungen gibt es? Das von Fondazione LIA entwickelte Reading in the Dark® ist ein erfahrungsorientiertes Veranstaltungsformat im Dunkeln. Freuen Sie sich auf ein besonderes Literaturerlebnis! Veranstaltet von Frankfurter Buchmesse, Börsenverein des Deutschen Buchhandels, mediacampus frankfurt, Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen e.V. (BSBH), Fondazione LIA, Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen und Klett-Cotta Verlag. Gefördert durch das EU-Projekt Aldus Up“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Link zur Ankündigung der Veranstaltung