Ein Like fürs Auge – Jennifer Sonntag traf den IGEL-Podcast

Cover: Ein Like fürs Auge - Sonntag trifft IGEL vom 15.10.23

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle (kobinet) "Ein Like fürs Auge – Sonntag trifft IGEL", so lautet der Titel des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), der am 15. Oktober 2023 ausgestrahlt wurde. In bewährter Manier tauschten sich dabei die Moderatorin und Journalistin Jennifer Sonntag und der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang in ihrem mittlerweile sechsten Sonntags-Talk u.a. darüber aus, wie blinde und sehbehinderte Menschen die sozialen Medien nutzen können. Es geht aktuell aber auch um den Tag des weißen Stockes, der alljährlich begangen wird.

„Auf Social-Media können wir für mehr Sichtbarkeit sorgen. Was wollen denn die Blinden dort überhaupt? Setzt uns das nicht noch mehr unter Druck? Und gab es Feedback zur Feedbackrunde? Klar gab es das. Im letzten Teil widmen wir uns dem Tag des Weißen Stockes und analysieren die Frage, ob Stock laufen nicht ein Hochleistungssport ist. Wieder bunt gemischt unser Themenfeld. Feedback gerne über alle unsere Kanäle. Hier der Link aus unserer Episode zum Thema künstliche Intelligenz: Künstliche Intelligenz kann Fotos beschreiben, Briefe vorlesen und vor nahenden Autos warnen. KI-Assistenzsysteme können somit helfen, Barrieren abzubauen, die Blinden und Sehbehinderten den Alltag erschweren. Doch es gibt noch Optimierungsbedarf: https://www.deutschlandfunk.de/kuenstliche-intelligenz-und-barrierefreiheit-laesst-ki-blinde-wieder-sehen-dlf-cda17a23-100.html. Mehr zu uns gibt es hier: www.Jennifer-Sonntag.de und http://www.igelmedia.com„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast von Sascha Lang und Jennifer Sonntag.

Link zum IGEL-Podcast „Ein Like fürs Auge – Sonntag trifft IGEL

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast