Ottmar Miles-Paul stellt Roman „Zündeln an den Strukturen“ in Kassel vor

Cover des Romans Zündeln an den Strukturen von Ottmar Miles-Paul und Katrin Grund

Foto: Olivia Vieweg

Kassel (kobinet) Am 19. Oktober 2023 um 19:00 Uhr stellt Ottmar Miles-Paul seinen im August dieses Jahres erschienenen Reportage-Roman "Zündeln an den Strukturen" auf Einladung des Kasseler Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) im Rahmen einer kostenfreien Lesung im freiRaum in der Samuel-Beckett-Anlage 6 in 34119 Kassel vor. Mit dabei sind Barbara Vieweg und Susanne Göbel, die dem sehbehinderten Autor beim Vorlesen assistieren und den verschiedenen Romanfiguren ihre Stimme verleihen. Dies teilte der Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) mit. Weiter heißt es: "Ottmar Miles-Paul befeuert im wahrsten Sinne des Wortes die aktuelle Diskussion um die längst überfällige Reform des Systems der Werkstätten für behinderte Menschen. Denn anhand einer Brandstiftung in einer Werkstatt geht der Roman der Frage nach: Was wäre, wenn es keine Werkstatt für behinderte Menschen mehr gäbe? Welche anderen Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wären möglich?"

„Ottmar Miles-Paul ist nicht nur ein Urgestein des Kasseler Verein zur Förderung der Autonomie Behinderter (fab) und berichtet täglich im Online-Nachrichtendienst kobinet-nachrichten über aktuelle Entwicklungen zur Behindertenpolitik. Nun hat der 59jährige Seh- und Hörbehinderte seinen ersten Roman mit dem Titel ‚Zündeln an den Strukturen‘ veröffentlicht“, heißt es in der Ankündigung der Lesung für die keine Anmeldung nötig ist.

„Sie haben es tatsächlich getan und sind selbst überrascht, dass sie zu einer solchen Tat fähig waren. Bestimmt hunderte Male hatten sie mit wachsender Frustration durchgespielt, wie sie sich gegen die Ungerechtigkeiten in der Werkstatt für behinderte Menschen wehren können. Nun haben Helen Weber und ihre beiden Freunde das Werkstattgebäude in Brand gesetzt“, heißt es im Klappentext des Romans von Ottmar Miles-Paul und Katrin Grund. Und weiter heißt es dort: „Wie kam es zu dieser Brandstiftung? Kommen Helen Weber und ihre Freunde mit dieser Tat davon? Und was wird nun in der Praxis aus dem theoretischen Gedankenspiel ‚Was wäre möglich, wenn es keine Werkstatt für behinderte Menschen in unsrer Stadt gäbe?‘ Katrin Grund, eine junge Volontärin der Lokalzeitung, ist aufgrund ihrer Schlaflosigkeit schnell an der Brandstelle. Bei der Brandstiftung wittert sie eine größere Story und hofft, damit endlich in der Redaktion Fuß fassen zu können. Sie beginnt über das System der Werkstätten für behinderte Menschen zu recherchieren. Dabei lernt sie die Enthinderungsgruppe kennen. Deren Mitglieder setzen sich für Inklusion und den Abbau von Barrieren ein. So entstehen Freundschaften, aber auch Verirrungen und Verwirrungen.“

Bibliografische Angaben:

Ottmar Miles-Paul, Katrin Grund; Zündeln an den Strukturen – Reportage-Roman. Erschienen im Verlag epubli August 2023

Der gedruckte 288 Seiten umfassende Roman kann zum Preis von 17,00 Euro plus 2,95 Euro Versandkosten im Internet bei epubli unter folgendem Link bestellt werden:

https://www.epubli.com/shop/zuendeln-an-den-strukturen-9783757579388

Das E-Book kann zum Preis von 5,95 Euro im Internet bei epubli unter folgendem Link bestellt werden:

https://www.epubli.com/shop/zuendeln-an-den-strukturen-9783757579760

Mit der ISBN-Nummer 9783757579388 gibt es das gedruckte Buch im Buchhandel.

Die ISBN-Nummer für das E-Book lautet: 9783757579760

Link zur Rezension des Romans von Ottmar Miles-Paul von Christian Mürner im Newsletter Behindertenpolitik Nr. 93