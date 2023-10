Facebookgruppe der Berliner Behindertenzeitung

No body found to use for abstract...

Foto: facebook

Berlin (kobinet) "Es gibt eine neue Facebookgruppe für Menschen mit Behinderung Berlin/Brandenburg der Berliner Behindertenzeitung. In dieser Facebookgruppe wird es ab sofort regelmäßig Aktuelles, Wissenswertes und allgemeine Informationen geben. Nebenbei haben die Mitglieder viel Platz zum Austausch. Der Vorteil ist, dass diese Facebookgruppe offen für alle ist. Diese Gruppe ist nicht an ein bestimmtes Thema gebunden, Mitglieder können Beiträge aller Art posten, die für Menschen mit Behinderung von Interresse sein können", darauf macht der Berliner Behindertenverband in der neuesten Ausgabe der Berliner Behindertenzeitung aufmerksam.

„Wir würden uns freuen, wenn Ihr diese Plattform rege nutzen würdet“, heißt es in der Berliner Behindertenzeitung. Beitrittsanfragen können gestellt werden unter www.facebook.com/groups/bbzfacebookgruppe