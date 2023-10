Unseen Lives: Kreative Menschen mit unsichtbarer Behinderung gesucht

Berlin (kobinet) Die Kulturregen Berlin gUG - Netzwerk für inklusives kulturelles Empowerment sucht schreiberfahrene oder schreibaffine kreative Menschen mit unsichtbarer Behinderung, Beeinträchtigung oder Erkrankung, die Lust haben, für das Hörbuch/Hörspiel-Projekt "Unseen Lives“ selbstbestimmt ihre Erlebnisse, Lebensrealitäten und Erfahrungen in Interviews zu teilen und diese auf der Webseite von Kulturregen gUG (auf Wunsch anonym) zu veröffentlichen. Insgesamt werden 40 Interviews veröffentlicht. Die Interviews finden mit den Mitarbeitenden von “Unseen Lives” statt, je nach Situation online oder persönlich.

„Eine Jury wählt 20 der 40 Interviews und Geschichten aus, die anschließend in kreativem Zusammenwirken mit unseren Schreib-Coaches in literarische, fiktionale oder (auto)biografische Hörspiel- oder Hörbuch-Werke verwandelt werden. Diese 20 Werke machen wir der Allgemeinen Öffentlichkeit auf Social Media und Youtube zugänglich. Teilnehmen können Menschen jedes Alters. Schreiberfahrung ist toll, aber nicht zwingend notwendig, die Message zählt! Die Interviews sollen ab Januar 2024 geführt werden. Danach werden wir schauen, welche 20 Teilnehmenden mit den Schreib-Coaches weiterarbeiten werden und wer in welchem Umfang und in welchen Zeitfenstern mitwirken kann und möchte“, heißt es vonseiten des Projektes.

Mit dem Projekt „Find Your Voice“ hat sich Kulturregen Berlin gUG in der Vergangenheit erfolgreich für die Sichtbarmachung sehbehinderter Künstler*innen engagiert. An diesen Erfolg möchte das Projekt anknüpfen. „Unseen Lives“ möchte Lebensentwürfe für andere sicht- und erleb- und hörbar machen. Dazu wollen wir die Teilnehmenden künstlerisch empowern: Um über eine ‚reine Betroffenheits-Literatur‘ hinauszuwachsen, bieten wir ein Coaching an in Autor:innen-Kompetenzen für die Genres Hörbuch und Hörspiel. Den Teilnehmenden entstehen keine Kosten. Wenn ihr Lust habt, mit euren Erfahrungen gesehen und gehört zu werden, eure Kreativität auszuleben, eure Sicht auf die Welt aus der Perspektive sehbeeinträchtigter, chronisch kranker oder Menschen mit unsichtbarer Behinderung darzulegen oder den Gedanken mögt, anhand eurer eigenen Geschichte einen literarischen ‚Ohrenschmaus‘ herzustellen, dann schreibt uns an [email protected] und werdet mit uns Kultur-Aktivist*innen“, heißt es in der Ausschreibung des Projektes.