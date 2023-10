Ohrenkuss feiert Jubiläum

Screenshot von der Pressekonferenz von Ohrenkuss am 21.3.2023

Foto: omp

Bonn (kobinet) Bei der Ohrenkuss-Redaktion gab es bereits am 21. März 2023 nicht nur wegen des Welt-Down-Syndrom Tages einiges bei einer Pressekonferenz in Bonn zu feiern. Denn seit 25 Jahren gibt es nun das Magazin von Menschen mit Down Syndrom. Was 1998 als Forschungsprojekt mit vier Ausgaben begann, gehört mittlerweile zur Medienlandschaft. Über 50 Ausgaben der Zeitung wurden bereits veröffentlicht. Am 14. Oktober wird nun im BaseCamp, In der Raste 1, in 53129 Bonn Party gemacht und richtig gefeiert, wie die kobinet-nachrichten im Ohrenkuss-Newsletter erfuhren.

In der Ankündigung der Party heißt es vonseiten der Ohrenkuss-Redaktion:

Es gibt eine große Ohrenkuss Party in Bonn.

Wann? Am Samstag, 14. Oktober 2023.

Welche Uhrzeit? Die Party beginnt um 19:00 Uhr.

Wie lange? bestimmt bis Mitternacht oder länger.

Wo? Im BaseCamp Bonn, In der Raste 1, 53129 Bonn

Anmeldung zur Party

Ihr müsst Euch nicht anmelden.

Eintritt zur Party

Wir nehmen keinen Eintritt zur Ohrenkuss-Party.

Stattdessen könnt Ihr uns mit einer Spende unterstützen.

Dafür gibt es ein cooles Ohrenkuss Party-Bändchen.

Das könnt Ihr die ganze Zeit tragen – dann wissen alle, wer zu den Ohrenkuss Gästen gehört.

Und nach der Party ist das Bändchen eine schöne Erinnerung!

Wer kann mitfeiern?

Alle können mitfeiern!

Also: Geschwister, Eltern, Freund*innen, Großeltern und vielleicht auch, wenn nötig, eine Assistenz.

Wir werden alle zusammen feiern, dass es Ohrenkuss 25 Jahre gibt.

Getränke bei der Ohrenkuss-Party

Wir besorgen Getränke: Limo, Wasser, Bier.

Ihr könnt Euch die Getränke nehmen.

Die Getränke werden mit einer Spende bezahlt.

Essen bei der Ohrenkuss-Party

Vor dem BaseCamp steht ein Food-Truck, ein Essens-Wagen.

Dort könnt Ihr Euch an dem Tag Essen kaufen.

www.hofliebeorganicfood.de

Assistenz

Dieses Mal organisieren wir keine Assistenz.

Denn: Alle wollen mitfeiern – auch unsere Assistenzen.

Übernachtung im BaseCamp

Ihr könnt zum Feiern ins BaseCamp kommen.

Aber wer möchte, kann auch dort übernachten.

Hier könnt Ihr Euch alles anschauen: www.basecampbonn.de

Möchtest Du in einem der Wagen übernachten?

Dann melde Dich hier an: [email protected]

Was kostet die Übernachtung?

33,00 EUR pro Person im Wohnwagen.

33,00 EUR pro Person in Schlafwagen-Abteilen als Einzelzimmer.

22,00 EUR pro Person im Schlafwagen als Doppelzimmer.

Das Frühstück kostet 10,00 EUR.