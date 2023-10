Petition gegen Verschlechterungen beim barrierefreien Wohnungsbau

No body found to use for abstract...

Berlin (kobinet) Die geplante Reform der Berliner Landesbauordnung beinhaltet nach Informationen von Arnd Hellinger eine deutliche Verschlechterung hinsichtlich der eigentlich dringend notwendigen Schaffung zusätzlichen barrierefreien Wohnraums. Bei künftiger Aufstockung von Bestandsgebäuden soll es nämlich dem aktuellen Entwurf zufolge nicht mehr erforderlich sein, einen Aufzug zu installieren - andererseits wird gerade diese Aufstockung aus durchaus nachvollziehbaren ökologischen wie ökonomischen Gründen als vorzugswürdig gegenüber weiterer Flächenversiegelung betrachtet. Hieraus ergibt sich nach Ansicht von Arnd Hellinger auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine inakzeptable Festschreibung des Mangels an barrierefreien Wohnungen in Berlin. Daher hat Arnd Hellinger eine Petition an das Abgeordnetenhaus von Berlin gerichtet.

In der Petition von Arnd Hellinger heißt es:

„Sehr geehrte Damen und Herren, durch Medienberichte – u- a. RBB Abendschau vom 05.10.2023 – wurden jüngst Details zu der vom Senat geplanten Reform der Landesbauordnung bekannt. Das grundsätzliche Ziel, den Wohnungsneubau in unserer Stadt zu beschleunigen, unterstütze ich hierbei explizit. Als Vorstandsmitglied des Berliner Behindertenverbandes „Für Selbstbestimmung und Würde“ e.V. (BBV) sowie selbst zeitlebens auf einen Rollstuhl angewiesener Mensch kann ich allerdings in keiner Weise nachvollziehen oder auch nur akzeptieren, dass jetzt bei Aufstockung von Bestandsgebäuden wieder auf den verpflichtenden Einbau eines Aufzuges verzichtet werden soll. Dies stellt vor dem Hintergrund des gravierenden Mangels an barrierefreien oder wenigstens -armen Wohnungen in Berlin zu einer deutlichen Verschlechterung gegenüber dem Status quo ante sowie damit zu einer sachgrundlosen Benachteiligung in ihrer Mobilität eingeschränkter Menschen auf dem hiesigen Wohnungsmarkt. Eine solche Diskriminierung könnte auch Art. 3 iii 2 GG Zuwiderlaufen. Die geplante Änderung ist mithin abzulehnen. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass etwa 80 Prozent der Menschen mit Behinderung diese – anders als etwa ich – erst im Laufe ihres Lebens durch Krankheit, Unfall oder natürliche Alterung erwerben, ist nach meiner Auffassung zudem für neu zu erbauende sowie grundhaft zu sanierende Mehrfamilienhäuser ab 10 Wohneinheiten eine insgesamt barrierefreie Ausführung zwingend vorzusehen, damit Bewohnende nicht durch o.g. Lebensumstände später zum Umzug gezwungen oder, wenn dieser nicht möglichist, de facto für den Rest ihres Lebens in ihrer Wohnung gefangen werden. Bei kleineren Mehrfamilienhäusern für bis zu 9 Parteien sowie Einfamilienhäuser sollte aus diesen Erwägungen wenigstens für die im Erdgeschoss befindlichen Wohneinheiten verbindlich Barrierefreiheit vorgesehen werden. Ich ersuche hiermit das Abgeordnetenhaus, entsprechend zu beschließen. Für Ihre politische Unterstützung danke ich Ihnen vorab. Mit freundlichen Grüßen Arnd Hellinger“, heißt es in der Petition von Arnd Hellinger an das Berliner Abgeordnetenhaus.“

