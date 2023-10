Mensch Zuerst Schulung: Ich lebe selbstbestimmt auch im Alter

No body found to use for abstract...

Foto: Mensch zuerst

Kassel (kobinet) "Wir machen eine Schulung. Sie ist vom Projekt: Ich lebe selbstbestimmt auch im Alter. Die Schulung ist für Menschen die in einer Werkstatt arbeiten. Oder in einem Wohnheim wohnen. Die Schulung ist am 3. und 4. November", so kündigt Mensch zuerst - Netzwerk People First Deutschland eine Schulung, die im Rahmen des von der Aktion Mensch geförderten Projektes "Ich lebe selbstbestimmt - auch im Alter" am 3. und 4. November 2023 in Kassel durchgeführt wird.

In der Ankündigung heißt es weiter:

„In der Schulung überlegen wir gemeinsam:

Wie möchte ich im Alter wohnen?

Wo möchte ich wohnen?

Für wen ist die Schulung:

Für Menschen mit Lernschwierigkeiten:

Die in Wohnheimen wohnen.

Oder in Werkstätten arbeiten.

Wann ist die Schulung:

Freitag und Samstag,

3. und 4. November 2023

Wo ist die Schulung:

In Kassel

Samuel-Beckett-Anlage 6

34119 Kassel

Das kostet die Schulung:

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer

bezahlt 20 €.

Link zur Internetseite von Mensch zuerst mit dem Hinweis auf die Schulung und zur Anmeldung