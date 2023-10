Regnerische Tage im Herbst – kein Grund zu Hause zu bleiben

Beim Kunstgespräch in Deutscher Gebärdensprache

Foto: Pascal-Rohe

BERLIN (kobinet) Zu einem richtigen Herbst gehören eben auch windige und regnerische Tage. Das muss jedoch kein Grund dafür sein, zu Hause zu bleiben und nichts zu unternehmen. So laden die Museen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe wieder zu gebärdensprachlichen Führungen ein und auch das Deutsche Hygiene-Museum in Dresden bietet ein umfangreiches Programm für alle, welche die regnerischen Tage für einen Museumsbesuch nutzen möchten.

So gibt es im Freilichtmuseum Detmold mit gebärdensprachlicher Begleitung Einblicke in das neue Eingangs- und Ausstellungsgebäude, das Museum für Naturkunde Münster lädt zur Sonderausstellung „Nudes“ ein, Im Museum Glashütte Gernheim ist Spannendes über die Lebensbedingungen im frühindustriellen Arbeiterdorf zu erfahren und im Museum für Archäologie und Kultur Herne eine digitalen Museumsführung um Thema „Lautlos durch das Mittelalter“ angeboten, an der jeder unter diesem Link teilnehmen kann. Informationen zu den Veranstaltungen der gebärdensprachlichen Führungen im Bereich des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe sind unter diesem Link zu erfahren.

In der Ausstellung „Abenteuer Mensch“ des Deutschen Hygienemuseums Dresden wird es auch in den kommenden Wochen Führungen in Leichter Sprache, in Gebärdensprache sowie für binde und in der Sehkraft eingeschränkte Besucherinnen und Besucher geben. Dabei werden alle auf eine Reisen zum Menschen mitgenommen und es geht bei den Führungen um grundlegende Fragen des Menschseins, Fragen, die sich aufgrund der Entwicklung immer wieder neu stellen. Hinweise zur Vorbereitung eines Besuches im Hygiene-Museum stehen auf dieser Internetseite zur Verfügung. Hier gibt es die Broschüre zur Barrierefreiheit, Hinweise zu Hilfen und zum Service sowie ebenso die Termine für die entsprechenden Führungen.