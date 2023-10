Dr. Martin Theben

Foto: privat

Berlin (kobinet) "Demokratiebewegung behinderter Menschen in Ost- und West-Berlin" so lautet der Titel eines Vortrags, den der Hobby-Chronist der kobinet-nachrichten und Rechtsanwalt Dr. Martin Theben am 12. Oktober 2023 bei einem Fachtag der Berliner Landeszentrale für politische Bildung halten wird. Dieser findet unter dem Motto "Demokratische Aufbrüche differenziert erforschen, digital dokumentieren und anschaulich im Stadtraum erinnern" am 12. Oktober von 9:00 bis 17:00 Uhr in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Stauffenbergstr. 13-14, in 10785 Berlin statt. Eine Anmeldung für die kostenfreie Veranstaltung ist noch online möglich.

Die Geschichte demokratischer Aufbrüche in Berlin multiperspektivisch zu betrachten und die Ergebnisse für die Bildungsarbeit nutzbar zu machen: Das ist das erklärte Ziel eines Projekts, das das Aktive Museum Faschismus und Widerstand e.V. und die Berliner Landeszentrale für politische Bildung im Jahr 2023 durchführen. Das Projekt wird gefördert vom Projektfonds für zeitgeschichtliche und erinnerungskulturelle Projekte der Berliner Kulturverwaltung. Wir fragen, wer wann in Berlin um demokratische Rechte kämpfte und gegen welche Widerstände. Welche demokratischen Aufbrüche sind öffentlich bekannt und sichtbar und welche nicht? Wie kann Demokratiegeschichte im Stadtraum multiperspektivisch, eingängig und differenziert sichtbar gemacht werden?“ heißt es u.a. in der Ankündigung der Veranstaltung.

