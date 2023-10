No body found to use for abstract...

Foto: SWR

Stuttgart (kobinet) "Ärztin trotz Tourette Syndrom? Für Stella Lingen war klar: Jetzt erst recht!" So lautet der Titel der Sendung SWR1 Leute, die am Montag, den 9. Oktober 2023 von 10:05 bis 12:00 Uhr auf SWR1 Baden-Württemberg im Radio ausgestrahlt wird.

„Als Stella Lingen mit ihrem Medizinstudium begann, da war die Welt für sie noch einigermaßen normal – doch dann im Alter von 21 Jahren kam die Gewissheit: Stella Lingen leidet am sogenannten ‚Tourette-Syndrom‘. Bei dieser chronischen, nicht heilbaren neuropsychiatrischen Erkrankung treten sogenannte ‚Tics‘ auf, das können Bewegungstics (motorisch) oder Geräusch-Tics (vokal) sein. Bei Stella Lingen kommt es immer wieder sowohl zu motorischen, als auch zu vokalen Tics – und das können auch mal schwere Beleidigungen oder rassistische Bemerkungen sein. Die inzwischen 25-Jährige versucht diese zu unterdrücken, geht aber in ihrem Alltag als angehende Ärztin auch so offen wie möglich damit um. Aktuell arbeitet Stella Lingen im praktischen Jahr am Ende ihres Medizinstudiums in einer Klinik im Ruhrgebiet. Und sie will – trotz Tourette – Ende des Jahres ihr Examen machen, promovieren und später eine Praxis für Allgemeinmedizin eröffnen. Mit ihrer Krankheit hat sie sich arrangagiert, auch wenn es im Alltag, vor allem in der Klinik, nicht immer einfach ist. Und noch mehr: Sie hat beschlossen, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. In ihrem YouTube-Kanal ‚Stella – Die Lizenz zum Fluchen‘ teilt sie ihre Erfahrungen aus dem Alltag. Warum sie das tut, das erzählt Stella Lingen in SWR1 Leute und spricht über ihre ersten Symptome, wie sie sich mit der Krankheit ‚Tourette‘ arrangiert hat und inzwischen sogar noch selbstbewusster geworden ist“, heißt es in der Ankündigung der von Nabil Atassi moderierten SWR1 Leute Sendung, die am 9. Oktober von 10:05 bis 12:00 Uhr in SWR1 Baden-Württemberg ausgestrahlt wird.

