3. Disco Stern & Schnuppe im Lüner Kultur- und Aktionszentrum

Bild von der inklusiven Disco in Lünen

Foto: Wolfgang Bennewitz

Lünen (kobinet) Ende September 2023 fand im Lüner Kultur- und Aktionszentrum, kurz Lükaz, die 3. Disco Stern & Schnuppe in diesem Jahr statt. Es waren wieder rund 300 Besucher*innen gekommen. Die Partyreihe wird schon seit über 12 Jahren vom Behindertenbeirat der nordrhein-westfälischen Stadt Lünen und dem Lükaz-Team organisiert und präsentiert. "Diese Veranstaltung ist für Menschen mit Behinderung und ihre Freunde, die gerne tanzen und feiern möchten. Dass bei dieser Disco richtig die Post abgeht, war schon bei den vorherigen Veranstaltungen zu sehen. Seit vielen Jahren begleitet Stefan Harder, allen bekannt als DJ Stevie Hard, die Veranstaltung am Mischpult. Er heizt immer wieder den Besucher*innen richtig ein und bekommt sie auch alle auf die Tanzfläche. Es ist schön zu sehen wie alle gute Laune und ihren Spaß haben", berichtet der Vorsitzende des Lüner Behindertenbeirats Wolfgang Bennewitz.

Zur Überraschung aller gab es bei dieser Veranstaltung einen Live-Auftritt einer Besucherin. „Helena sang sich in die Herzen der Partygäste und erntete dafür viel Applaus. Bei der nächsten Disco will sie auf jeden Fall wiederkommen. In diesem Jahr hat sich die Disco über die Grenzen von Lünen herumgesprochen. Das führt dazu, dass die Besucherzahlen sich fast verdoppelt haben. Es gibt allen, die bei der Disco ehrenamtlich mithelfen, ein gutes Gefühl weiterzumachen. Der Dank für diese Arbeit sind die strahlenden Gesichter der Besucher. Bei der Disco im Mai schaute der Bürgermeister von Lünen, Jürgen Kleine-Frans, vorbei. Es dauerte nicht lange bis er von den Besucher*innen erkannt wurde. Schnell wurde er in eine Polonaise mit einbezogen. Den Spaß daran konnte man ihm ansehen. Er versprach auch wiederzukommen“, berichtet Wolfgang Bennewitz.

Die Disco Stern & Schnuppe findet 4 mal im Jahr statt. Die nächste Disco findet am Freitag, den 8. Dezember an gleicher Stelle statt. Dann wird auch wieder der Nikolaus vorbeischauen, ist Wolfgang Bennewitz überzeugt.