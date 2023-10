Bewerbungsgespräche im 8-Minuten-Takt beim Job-Speed-Dating in Stuttgart

Job-Speed-Dating in Stuttgart am 4.10.23

Foto: ISL

Stuttgart (kobinet) "Auf die Plätze, fertig, Gong", hießt es beim ersten #JobSpeedDating für Menschen mit Behinderungen im Raum #Stuttgart. Dieses wurde vom Zentrum für selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen Stuttgart - @ZsLStuttgart und der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) am 4. Oktober 2023 angeboten. Dabei gab es Bewerbungsgespräche zwischen arbeitssuchenden behinderten Menschen und Arbeitgeber*innen im 8-Minutentakt, wie Alexander Ahrens von der ISL auf X heißt.

„Der Gong kennt keine Gnade. Das erste #JobSpeedDating für behinderte Menschen in #Stuttgart ist in vollem Gange. Auf einem Video, das auf X veröffentlicht wurde, sind Teilnehmende mit Arbeitgebenden abgebildet, die die Tische wechseln. Diese sind durch Stellwände getrennt. Dann Schwenk zum ertönenden Gong“, teilte Alexander Ahrens weiter über Twitter mit. Gegenüber den kobinet-nachrichten zeigte sich Alexander Ahrens von der ISL sehr zufrieden mit diesem ersten Job-Speed-Dating in Stuttgart, dass die ISL zusammen mit dem ZsL Stuttgart im Rahmen eines von der Aktion Mensch geförderten Projektes durchgeführt hat. So dürften auch bei diesem Job-Speed-Dating einige behinderte Menschen neue Arbeitsstellen finden.

Link zum X-Post und zum Video