IGEL-Monatsrückblick auf die Behindertenpolitik im September 2023

Logo: IGEL-Monatsrückblick

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "In Sachen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention gilt es nun zu handeln", so titelt Sascha Lang, der Macher des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL), die aktuelle Ausgabe des IGEL-Podcast mit einem Rückblick auf die kobinet-nachrichten zur Behindertenpolitik im September 2023. Dabei sprach Sascha Lang mit kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul. Die beiden nahmen sich in ihrem Gespräch neben der Rückmeldung der Vereinten Nationen zur Staatenprüfung Deutschlands in Sachen Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention eine ganze Menge an Themen vor.

„Gespannt war man, ob Genf bereits im September ein Fazit vom deutschen Staatenbericht senden würde.Vor allem war man interessiert, wie der Deutsche Staat gelobt oder gerügt würde. Die UN hat seine Empfehlungen und seinen Bericht gesendet und Deutschland sollte schleunigst ins Tun kommen! Mit diesem und vielen anderen Themen beschäftigen sich Sascha Lang und Ottmar Miles-Paul im Monatsrückblick September 2023 aus den kobinet-nachrichten. Wir waren im Bundestag, schauen uns die Studie über die Werkstätten an, sprechen über 2 Jahre gute Nachrichten zur Inklusion, werfen einen Blick auf die Mitgliederversammlung der ISL … nun wir waren viel unterwegs. Nachzulesen gibt es alles unter: www.kobinet-nachrichten.org„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Monatsrückblick auf die Berichte der kobinet-nachrichten vom September 2023.

