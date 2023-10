Cover des IGEL-Podcast über den SONG-Kongress

Foto: IGEL-Media

Cochem (kobinet) "Soziales Neu gestalten - Inklusion aus vielen Blickwinkeln", so lautet die Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Sascha Lang geht dabei darauf ein, dass das Thema Inklusion in der Neugestaltung sozialer Rahmenbedingungen mitgedacht werden muss und berichtet über den SONG-Kongress, der vom 19.09. bis zum 21.09.2023 in Cochem stattfand und bei dem das Thema Inklusion war.

„Wir wollen, dass alle Menschen in Würde, selbstbestimmt und in Gemeinschaft leben können.“ Dafür steht SONG e.V. – Soziales neu gestalten. Dass wir so nicht mehr weiterkommen, ist mittlerweile jedem klar. Dass unsere Gesellschaft einen Wandel brauch auch! Wie wir die Gesellschaft neu gestalten können, da gibt es viele Ideen und Ansätze. Dass das Thema Inklusion in der Neugestaltung mitgedacht werden muss, ist vielen bewusst, wenige tun es direkt. SONG e.V. lud vom 19.09. bis zum 21.09. nach Cochem auf seinen Kongress 2023 ein. Thema Inklusion! Ein Grund für den Inklusator sich mit dem Thema zu beschäftigen und das Mikrofon mitzunehmen. Eine Episode mit Kapitelmarkern. Wir erfahren zuerst von Herrn De Fries was SONG e.V. ist und für was es steht. Danach nimmt uns Joachim Speicher, Abteilungsleiter im MASTD des Landes Rheinland-Pfalz mit in sein Bundesland. Wer nun ein Heruntergeratter von guten Beispielen und Erfolgen erwartet, der wird sich wundern. Mit Prof. Dr. habil. Ingo Proft – Professor für „Ethik und soziale Verantwortung“ an der PTHV – werfen wir einen Blick auf Inklusion aus ethischer Sicht. Im letzten Teil erleben wir dann eine Talkrunde mit vielen tollen Gästen, wo es darum geht, die Inklusion aus mehreren Blickwinklen zu sehen. Moderiert von Alexandra Schneiders sind mit dabei: Tan Caglar (Stand-up Comedian, Schauspieler, Motivationscoach und Moderator), Fabian Möller (Büro für Integrierte Sozialplanung und Prävention, Stadt Bielefeld), Prof. Dr. habil. Ingo Proft (Professor für „Ethik und soziale Verantwortung“ an der PTHV), Joachim Speicher (Abteilungsleiter, MASTD Land Rheinland-Pfalz), Christiane Strohecker (Mitgründerin und Bundeskoordinatorin von WOHN:SINN), Sascha Lang (Podcast Produzent, Moderator und Inklusator) Mehr zum Kongress und dem Positionspapier findet ihr hier: https://www.netzwerk-song.de/home/„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast.

Link zum IGEL-Podcast über den SONG-Kongress

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast