Was sagt ChatGPT zur Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung?

Logo der Fachstelle EUTB

Foto: Fachstelle EUTB

Berlin (kobinet) "Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit ein breit diskutiertes Thema. Plattformen wie ChatGPT oder Bing Chat erregen viel Aufmerksamkeit. Nutzende können mit diesen Technologien menschenähnliche Gespräche mit einer KI führen. Mithilfe von modernen Lerntechnologien sind diese Plattformen in der Lage, selbst komplexe Fragestellungen zu beantworten. Die Fachstelle Teilhabeberatung wollte wissen: Wie gut kennt sich ChatGPT mit der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB®) aus?" So heißt es in der Einführung eines Beitrags, der im Rahmen des Newsletters der Fachstelle Teilhabeberatung veröffentlicht wurde.

