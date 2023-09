Rollstuhlbasketballer bereiten Saisonstart vor

KÖLN (kobinet) Das Team der Rollstuhlbasketballer von Köln 99ers hat in diesem Jahr erstmals vor dem Saisonstart ein Trainingslager kombiniert mit Freundschaftsspielen erfolgreich durchgeführt und bereitet sich nun auf den Start der Saison vor. Dieser Auftakt findet am 7. Oktober 2023 inklusive dem jährlichen Netzwerktreffen in der Sporthalle Bergischer Ring statt.

Auf Einladung des italienischen Spitzenclubs Briante84 aus Cantu absolvierten die Domstädter diese Vorbereitung auf den Saisonstart einige Trainingseinheiten in der Spielstätte ihrer Gastgeber. Dabei absolvierten beide Teams in den Abendstunden ein Freundschaftsspiel, dass von beiden Mannschaften intensiv geführt wurde.

Während das erste Spiel denkbar knapp an die Hausherren mit 58:60 ging, gelang den 99ers im Rückspiel ein schöner Achtungserfolg mit 61:50 mit Viertelergebnissen von 13:6, 14:16 und 14:17.

Neben dem sportlichen Erfolg konnte die Mannschaft sich abseits des Spielfeldes besser kennenlernen und geht so insgesamt gut vorbereitet in die neue Saison.