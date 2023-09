IGEL-Podcast zu zwei Jahre gute Nachrichten zur Inklusion

Logo: Gute Nachrichten zur Inklusion

Bad Segeberg / Kassel (kobinet) "2 Jahre 'Gute Nachrichten zur Inklusion' – inspirierende Praxis soll gefeiert werden", so lautet der Titel der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Der Macher des IGEL-Podcast Sascha Lang sprach dabei mit dem Leiter des von der Aktion Mensch geförderten und beim NETZWERK ARTIKEL 3 angesiedelten Projektes "Gute Nachrichten zur Inklusion", Ottmar MIles-Paul. Das auf vier Jahre angelegte Projekt zum Sammeln und Verbreiten von guten Nachrichten zur Inklusion wurde am 1. Oktober 2021 gestartet und kann am 30. September 2023 nach zwei Jahren sein Bergfest feiern. Über 200 gute Nachrichten zur Inklusion wurden bisher aufgespürt und entsprechend auf der Plattform des Projektes veröffentlicht sowie über verschiedene Kanäle verbreitet.

„Oft wird der Behindertenszene vorgehalten, nur zu meckern! OK, ja wir legen, oder eher gesagt, wir müssen den Finger leider auch heute noch oft in die Wunde pressen. Aber mit vielen Projekten wird mittlerweile auch Gutes hervorgehoben. Inspirierende Beispiele liefert das Projekt „Gute Nachrichten zur Inklusion“. Das Projekt vom Netzwerk Artikel 3 wird von der Aktion Mensch gefördert und von Ottmar Miles-Paul geleitet. Er spricht in unserer 140. Episode über den Grundgedanken, warum gute Nachrichten wichtig sind und erzählt über seine Highlights. Mehr gute Nachrichten findet ihr auf http://www.nw3.de/index.php/aktuelle-gute-nachrichten-zur-inklusion„, heißt es in der Ankündigung des IGEL-Podcast zum Bergfest des insgesamt auf vier Jahre angelegten Projektes „Gute Nachrichten zur Inklusion“.

