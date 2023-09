Filmfestival DOK Leipzig teilweise barrierefrei

Gewandhaus Leipzig

Foto: H. Smikac

LEIPZIG (kobinet) Vom 8. bis 15. Oktober findet das weltweit älteste Dokumentarfilmfestival DOK Leipzig wieder statt. Dabei sind mehr als 200 Filme aus der ganzen Welt in Leipzig zu sehen. Eine Auswahl an Filmen gibt es außerdem online im „DOK Stream“. Für einige brandneue Festivalfilme bietet das Festival zudem Audiodeskriptionen und erweiterte deutsche Untertitel an.

Welche Filme mit diesen barrierefreien Fassungen ausgestattet sind, das ist aus der Filmübersicht über den Filter Barrierefrei zu erfahren.

Die Audiodeskriptionen kann über die App GRETA auf dem Smartphone abgerufen werden. Die Untertitel werden direkt auf der Leinwand eingeblendet.

Informationen über die Zugänge und mögliche Barrieren in den Kinos, Begleitdienst und zu den Filmen mit Stroboskop-Effekten sind über diese Website nachzulesen.

Über diese Website sind alle Filme verzeichnet, welche dann auch online zu sehen sind.