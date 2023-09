Mehr barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum

Mehr Wohnungsbau ist dringend notwendig

Foto: Pixabay/SatyaPrem

HANNOVER (kobinet) In Deutschland fehlen immer mehr Wohnungen und die Bundesregierung verfehlt ihr Ziel beim Neubau von Wohnraum noch immer deutlich. Die Themen Barrierefreiheit und Wohnen im Alter spielen dabei nur noch eine untergeordnete Rolle. Anlässlich des „Internationalen Tags der älteren Menschen“ am 1. Oktober fordert der Sozialverband Deutschland (SoVD) in Niedersachsen deshalb von der Landesregierung eine starke Offensive, um dem steigenden Bedarf an barrierefreiem und vor allem bezahlbarem Wohnraum nachzukommen.

Der Anteil der älteren Menschen in Niedersachsen steigt: Bereits jetzt ist ein Viertel der Bevölkerung über 60 Jahre alt, 2040 wird es voraussichtlich ein Drittel sein. Zugleich haben die Rentnerinnen und Rentner immer weniger Geld zum Leben. „Konkret bedeutet das, dass wir in Niedersachsen unbedingt mehr Wohnungen brauchen, die für Senioren, Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftige geeignet – also barrierearm oder-frei – sind“, erläutert Dirk Swinke, Vorstandsvorsitzender des SoVD in Niedersachsen.

Davon gebe es allerdings noch viel zu wenig. „Und der altersgerechte Wohnraum, den es gibt, ist noch teurer als die ohnehin schon unerschwinglichen regulären Wohnungen“, ergänzt er. Diese Problematik spüre der SoVD auch in seiner täglichen Beratung.