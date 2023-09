Digitale Fähigkeiten für Alle

Smartphone - ein wichtiger Ratgeber in vielen Lagen

Foto: Pixabay/JESHOOTS-com

GRAZ (kobinet) Die österreichische Online-Plattform rund um die Assistenz für Menschen mit Behinderung (ava) und das gemeinnütziges Unternehmen atempo bieten eine kostenlose Workshop-Reihe zum Thema “Digital Skills for all” an. Ziel der insgesamt 18 Workshops (in Graz, Salzburg oder Wien) ist es, Jugendlichen und Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten (sowie Eltern) einen Einblick in die Nutzung von digitalen Geräten und Tools zu vermitteln und deren digitale Kompetenz weiterzuentwickeln.

Im Grunde genommen geht es somit darum eine digitale Teilhabe von Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen zu ermöglichen, die entsprechenden Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern.

Die Workshops sind jeweils auf acht Personen begrenzt. Man kann sich für einen oder auch mehrere Workshops anmelden. Eine Übersicht aller Workshops und die Informationen zur Anmeldung sind unter diesem Link nachzulesen.