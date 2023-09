6. LVR-Dialog Inklusion und Menschenrechte: Genf 2023

Logo LVR Qualität für Menschen

Foto: LVR

Köln (kobinet) Der 6. LVR-Dialog Inklusion und Menschenrechte findet am 14. November 2023 ab 10 Uhr als Fachveranstaltung im LVR-Landeshaus in Köln-Deutz sowie digital über Zoom statt. Schwerpunktthema ist dieses Mal: Genf 2023: Was macht der LVR mit den Ergebnissen der zweiten Staatenprüfung? heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung des Landschaftsverband Rheinland (LVR). Für eine gewünschte Teilnahme vor Ort wurd unbedingt um eine Anmeldung bis zum 30. Oktober 2023 gebeten.

„Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) braucht einen offenen Austausch auf Augenhöhe. Genau dazu ist der LVR-Dialog Inklusion und Menschenrechte da. Er steht ganz bewusst am Ende unseres jährlichen Berichtswesens zur Umsetzung der BRK im LVR. Der Dialog bietet die Möglichkeit, dass sich Selbstvertretungsorganisationen von Menschen mit Behinderungen und Fachverbände gemeinsam mit der LVR-Politik und LVR-Verwaltung über die weitere Umsetzung der BRK im LVR austauschen können“, hießt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung