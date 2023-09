Special Olympics World Games Berlin 2023 mit Marketingpreis Berlin ausgezeichnet

Vertreter der Special Olympics World Games Berlin 2023 bei der Verleihung des Marketingpreises in der Kategorie Gemeinwohl

Foto: Marketing Club Berlin

BERLIN (kobinet) Am Montagabend wurde in der rbb Dachlounge Studio 14 die Special Olympics World Games Berlin 2023 mit dem Marketingpreis Berlin in der Kategorie Gemeinwohl für ihre Kampagne „WIR! - Die Athlet*innen“ ausgezeichnet. Im Beisein von Innensenatorin Iris Spranger und den Mitgliedern des Marketing Clubs Berlin wurde dem Kreativteam, um Marketingchef der Weltspiele Albert Tuemann und der Special Olympics Athletin Heidi Kuder die Auszeichnung überreicht.

Die Kampagne war im Vorfeld der Weltspiele crossmedial bundesweit platziert worden. In ihrem Mittelpunkt stehen vier Special Olympics Athletinnen und Athleten. Sie treten selbstbewusst für eine inklusive und offene Gesellschaft, für ein Miteinander und ein WIR! ein, wo keiner ausgeschlossen wird.

„Ich freue mich sehr, den Preis zu erhalten. Ich finde es schön, dass der Jury unsere Bilder gefallen und hoffe, dass viele Menschen im ganzen Land unsere Plakate gesehen haben“, sagte Special Olympics Leichtathletin Heidi Kuder, die auf einem Kampagnen-Motiv abgebildet ist.

Neben Kreativität, Emotionalität und dem Einsatz für eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft für Menschen mit einer geistigen und mehrfachen Beeinträchtigung, würdigten die Jury und die Mitglieder des Marketing Clubs Berlin vor allem die Authentizität, Special Olympics Athlet*innen in den Fokus der Kampagne zu stellen.

„Uns war von Anfang an wichtig, die Athleten, die Menschen in alle Kommunikations- und Marketingprozesse der Weltspiele einzubinden und sie sichtbar zu machen. So natürlich auch in der Kampagne. Wir haben nicht nur die Botschaften der Special Olympics Bewegung und der Athleten vermittelt, sondern auch die Athleten selbstbewusst in die Motive integriert. Ich bin sehr stolz auf das gesamte Team und die tolle Zusammenarbeit, die nun durch den Berliner Marketingpreis gewürdigt wird“, so der Marketing-Verantwortliche der Weltspiele, Albert Tuemann, nach der Preisverleihung.