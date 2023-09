Plakat "Budget für Arbeit nutzen" unter dem Ausgaben des Romans Zündeln an den Strukturen liegen

Foto: Barbara Vieweg

Berlin (kobinet) Die Diskussion um die Reform des Systems der Werkstätten für behinderte Menschen mit seinen geringen Vermittlungsquoten auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und der miserablen Entlohung der Werkstattbeschäftigten ist in vollem Gange. Die UN-Behindertenrechtskonvention und vor allem die Abschließenden Bemerkungen des UN-Ausschusses, aber auch eine Studie zum Werkstattentgelt und zu Alternativen zur Werkstatt befeuern dabei die aktuelle Diskussion und den begonnenen Dialogprozess des Bundesminsiteriums für Arbeit und Soziales. Für Prof. Dr. Sigrid Arnade und Stefan Göthling von Mensch Zuerst passt der Roman von Ottmar Miles-Paul zur Situation in Werkstätten für behinderte Menschen mit dem Titel "Zündeln an den Strukturen" bestens zu dieser aktuellen Diskussion. "Ein wichtiges Buch zum richtigen Zeitpunkt" titelt daher Sigrid Arnade ihre Rezension zum neuen Roman, die die kobinet-nachrichten zusammen mit einem Statement von Stefan Göthling zum Buch veröffentlicht.

Rezension von Prof. Dr. Sigrid Arnade

Ein wichtiges Buch zum richtigen Zeitpunkt: Zündeln an den Strukturen

Wie schreibe ich die Rezension des Erstlingswerks meines guten Freundes und Kampfgefährten Ottmar Miles-Paul, mit dem ich seit Jahrzehnten meist mehrfach wöchentlich lange Telefonate führe, um die behindertenpolitische Großwetterlage sowie aktuelle Themenfelder zu checken und neue Aktionen auszuhecken? Ich schreibe, wie es ist: Ich kenne Ottmar lange und gut und habe sein Buch gelesen.

So war der Inhalt des knapp 300 Seiten umfassenden Buches für mich nicht wirklich überraschend – für andere Leser*innen aber bestimmt auch nicht, denn das eigentlich Unerhörte steht von Beginn an fest: Behinderte Menschen haben selbst „ihre“ Werkstatt für behinderte Menschen angezündet und so ihren eigenen Arbeitspatz vernichtet.

Auf die klassischen Elemente eines Romans wie die feine Zeichnung der Charaktere, unerwartete Wendungen, Spannung, die einen das Buch nicht mehr aus der Hand legen lässt, verzichtet der Autor weitgehend. Offen bleibt lediglich lange, ob die Brandstifter*innen für ihre Tat zur Rechenschaft gezogen werden oder nicht.

Stattdessen erfahren die Leser*innen viel über das Werkstattsystem im Allgemeinen und die Situation der behinderten Beschäftigten im Besonderen. So zeugt das Buch von der profunden Sachkenntnis seines Autors. Und überraschend ist dann doch die Rolle von Katrin Grund, die auf dem Titel als Co-Autorin aufgeführt wird und sich im Laufe der Geschichte von der unbedarften Volontärin über die empörte Zeitzeugin zur engagierten Autorin des Werkes entwickelt.

Am Ende wird die Werkstatt wieder aufgebaut, dieses Mal noch größer und schöner als vorher. Was bleibt also? Deutlich wird, dass angesichts des guten Rufes, den Werkstätten für behinderte Menschen in der Bevölkerung haben und der vielen Eigeninteressen nichtbehinderter Menschen, die mit Werkstätten verbunden sind, äußerst radikale Maßnahmen nötig sind, um das Werkstattsystem wenigstens ins Wanken zu bringen. Dazu liefert das Buch von Ottmar Miles-Paul einen wichtigen Beitrag aus einer neuen Perspektive in der festgefahrenen Debatte zwischen Werkstattgegner*innen und –befürworter*innen: Es handelt sich um ein wichtiges, unterhaltsames Lehrbuch genau zum richtigen Zeitpunkt.

Statement von Stefan Göthling von Mensch Zuerst zum Roman

„Es müsste viel mehr Schriftstellerinnen wie Frau Grund geben! Die auch schauen, was hinter den Türen der Einrichtungen los ist. In Werkstätten werden Menschen mit Behinderungen betreut. Erhalten sie hier das, was sie brauchen?

In diesem Roman erfahren Sie, was hinter den Türen der jeweiligen Einrichtungen passieren kann – zum Beispiel: dass nicht alle Menschen, die dort arbeiten, zufrieden und glücklich sind. Was von der Gesellschaft meist vermutet wird.

Darum ist dieses Buch sehr spannend, auch für die Leser und Leserinnen, die noch nicht viel über Werkstätten und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen erfahren haben.

Ich selber kann das Buch nur empfehlen: unbedingt lesen!“

Bibliografische Angaben:

Ottmar Miles-Paul, Katrin Grund; Zündeln an den Strukturen – Reportage-Roman. Erschienen im Verlag epubli August 2023

Der gedruckte 288 Seiten umfassende Roman kann zum Preis von 17,00 Euro plus 2,95 Euro Versandkosten im Internet bei epubli unter folgendem Link bestellt werden:

https://www.epubli.com/shop/zuendeln-an-den-strukturen-9783757579388

Das E-Book kann zum Preis von 5,95 Euro im Internet bei epubli unter folgendem Link bestellt werden:

https://www.epubli.com/shop/zuendeln-an-den-strukturen-9783757579760

Mit der ISBN-Nummer 9783757579388 gibt es das gedruckte Buch im Buchhandel.

Die ISBN-Nummer für das E-Book lautet: 9783757579760

