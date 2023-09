Empowermentschulung zur Selbstvertretung: Bewerbung noch bis 31. Oktober

bifos-Logo: Empowerment zur Selbstvertretung

Mainz (kobinet) Das Projekt "Empowerment zur Selbstvertretung“ des Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) ist gut gestartet und der erste Weiterbildungskurs läuft auf Hochtouren. Für die nächste Weiterbildung, die im Jahr 2024 durchgeführt wird, können sich behinderte Menschen, die sich in der Politik, in Parlamenten oder in Beiräten und Gremien bereits einbringen oder verstärkt einbringen wollen, bis zum 31. Oktober 2023 bewerben. Darauf hat das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) hingewiesen.

Link zu weiteren Infos: https://empowerment-zur-selbstvertretung.de/allgemeine-informationen/

Allgemeine Informationen zur Weiterbildung

Sie wollen sich fit machen zum Engagement in Selbstvertretung oder Politik? Sie haben ein Ziel, das Sie mit der Schulung erreichen wollen? Mit unserer neuen Empowerment-Weiterbildung „Empowerment zur Selbstvertretung“ möchten wir Menschen mit Behinderung für die Selbstvertretung oder Politik auf ihrem ganz persönlichen Weg unterstützen. Dabei sollen Sie als Teilnehmende mehr know how bekommen, um Ihre Interessen und Anliegen effektiver und kompetenter in die Politik, in Beiräte oder Gremien bei Ihnen vor Ort, auf Landes- oder Bundesebene oder auch in Vereinen oder Selbsthilfegruppen einbringen zu können. Wir schaffen zudem Möglichkeiten für Expert*innen-Gespräche und zum Peer-Austausch über Erfahrungen mit der Interessenvertretung. Ergänzend dazu bieten wir eine entsprechende Beratung und Begleitung für die Durchführung Ihrer konkreten Aktivitäten zur Verbesserung der Inklusion an. Die Beratung und Unterstützung von Selbstvertretungsorganisationen für eine effektivere Organisation der Selbstvertretungsaktivitäten und effektivere Zielerreichung rundet dieses Projekt ab.

Vorläufig geplante Inhalte, die noch auf die Gruppe der Teilnehmenden angepasst werden können:

– Wie geht politische Beteiligung?

– Allgemeine rechtliche Fragen in der Behindertenpolitik

– Wie funktioniert Gremienarbeit?

– Empowerment Einführungsseminar

– Ressourcen und Resilienz versus Assistenzbedarf und Barrieren im eigenen Engagement: Reflexion

– Projektwerkstatt: Ihr Projekt, Ihre Entwicklung

– Profilbildung im Engagement

– Rhetorikübungen für Menschen mit Behinderungen

– Verhandlungen führen

– Diskussionen zu aktuellen behindertenpolitischen Themen und Austausch mit Politiker*innen in der Behindertenpolitik

Die Weiterbildung wird stetig mit den Teilnehmenden, Mentor*innen und Netzwerkpartner*innen zusammen weiterentwickelt. Weitere Weiterbildungskurse finden 2024 und 2025 statt.

Eckdaten der Weiterbildung 2024

Die Weiterbildung „Empowerment zur Selbstvertretung“ wird auch 2024 wieder stattfinden.

Interessierte können ihre Bewerbungen bis zum 31. Oktober 2023 an das bifos senden.

Die Entscheidung über die Auswahl der Teilnehmenden teilen wir bis 15.12.2023 den Bewerber*innen mit.

Die Laufzeit der Weiterbildung 2024 ist vom 04.03. – 31.10.2024

Die Teilnahme an der Weiterbildung ist kostenlos.

Das Präsenzwochenende in Mainz findet vom 28.-30 Juni 2024 im Hotel INNdependence statt.

Das Präsenzwochenende in Duderstadt findet vom 06. bis 08. September 2024 im Jugendgästehaus Duderstadt statt.

Die Teilnehmenden kümmern sich selbst um ihre Anreise und Buchung ihres Zimmers.

https://empowerment-zur-selbstvertretung.de/informationen-zu-den-kosten/

Informationen zu den Kosten

Die Teilnahme an der Weiterbildung ist kostenlos.

Die Teilnehmenden tragen die Kosten für Ihre Reise und Unterbringung selbst.

In einer begrenzten Anzahl können wir Teilnehmenden mit geringem Einkommen (Selbstauskunft) pro Präsenzseminar bis zu 150 € Zuschuss für die Fahrt- und Übernachtungskosten unterstützen.

Ob die Reisekosten teilweise oder komplett übernommen werden können, ist abhängig von den Projektfinanzen insgesamt. Bitte sprechen Sie uns an.

Auf der Internetseite www.empowerment-zur-selbstvertretung,de gibt’s Informationen zu den Bewerbungsvoraussetzungen, Hinweise zu den Präsenzteilen und zu den Kosten. Hier können Sie den IGEL-Podcast und die kobinet-Berichterstattung zum ersten Präsenzwochenende nachlesen.

Die Anmeldung für die Weiterbildung 2024 richten Sie bitte direkt an Ellen Kubica unter folgender Mailadresse: [email protected]

Für Fragen zu unserem von der Aktion Mensch geförderten Projekt stehen wir Ihnen gerne auch telefonisch zur Verfügung unter: 0160/ 12 80 4 88.