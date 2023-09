Bremer Premiere von „Jonny Island“

Bild von der Gesprächsrunde zum Film Jonny Island in Bremen

Foto: LBB Bremen

Bremen (kobinet) Am 14. September wurde auch in Bremen der Dokumentarfilm "Jonny Island“ gezeigt. In einer anschließenden Gesprächsrunde haben u.a. die Regisseurin Petra Mäussnest, Florian Grams von der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Bremen und Kai J. Steuck vom Büro des Landesbehindertenbeauftragten von Bremen teilgenommen. Kai J. Steuck hat den kobinet-nachrichten den nachfolgenden Bericht über den Film, der nun auch in der 3sat-Mediathek zu sehen ist, zur Verfügung gestellt.

Bericht von Kai J. Steuck

Am 14. September 2023 wurde im Rahmen der „Let’sDOK-Aktionswoche“ der Dokumentarfilm Jonny Island von Petra Mäussnest im City 46 in Bremen gezeigt. Jonny Island erzählt die abenteuerliche Geschichte des Berliner Lehrers Jonathan „Jonny“ Schüddekopf und seine Reise zum Polarkreis. Jonny kämpft nicht allein gegen die Einschränkungen seiner Behinderung, sondern führt auch einen leidenschaftlichen Kampf um berufliche Teilhabe. Als sich der junge Lehrer zu Beginn der Pandemie aus gesundheitlichen Gründen in ein abgelegenes Haus nach Schweden zurückzieht, möchte er sich trotzdem um seine Klasse in Berlin kümmern und digital weiterarbeiten.

Nach der Filmvorführung fand ein von Holger Tepe (City 46) moderiertes Filmgespräch mit der Berliner Regisseurin Petra Mäussnest, dem Kameramann Knut Schmitz sowie Florian Grams (LAGS) und Kai J. Steuck (LBB) statt.

2020 hat Petra Mäussnest den Bremer Dokumentarfilmförderpreis für Jonny Island vom Bremer Filmbüro bekommen. Das City 46 zeigte den Film in Kooperation mit dem Filmbüro Bremen. Nach Ende der kleinen Kinotour durch 11 Städte ist der Film ab sofort in der 3sat-Mediathek zu sehen.

Link zum Film in der 3sat Mediathek

Link zu weiteren Infos zum Film: https://www.filmbuero-bremen.de/jonny-island/