Umfrage zu inklusiver Kinder- und Jugendhilfe noch bis 30. September

Logo Bundesverband behinderten und chronisch kranker Eltern e. V.

Foto: bbe e.V.

Hannover (kobinet) Junge Menschen mit Behinderung zwischen 10 und 25 Jahren haben noch bis zum 30. September 2023 die Möglichkeit, an der Online-Umfrage zum Thema "Inklusive Kinder- und Jugendhilfe“ mitzumachen. Der Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern (bbe) möchte mit dieser Umfrage Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, chronischen Erkrankungen und anderen Beeinträchtigungen mehr Partizipation ermöglichen. Hier geht's zur Online-Befragung in Leichter Sprache.

„Gemeinsam mit dem Bundesfamilienministerium haben wir eine Umfrage vorbereitet, in der es um deine Alltagserfahrungen geht. Wir möchten dich bitten, daran teilzunehmen. Ziel der Umfrage ist es, die Erfahrungen von vielen Kindern und Jugendlichen in die Diskussion mit Politiker*innen einzubringen. Denn nur, wenn wir wissen, was jungen Menschen wichtig ist, kann das auf Bundesebene bei Gesetzesänderungen berücksichtigt werden“, heißt es vonseiten des bbe.

Hier geht es zur Umfrage:

https://s2survey.net/mitreden/

„Wenn du dich direkt mit uns gemeinsam in die politische Diskussion einbringen möchtest, kannst du uns kontaktieren: [email protected] oder telefonisch: 0176-62911567 (Mailbox – ich rufe gerne zurück). Vielleicht hast du Lust, zum 2. Vernetzungstreffen junger Menschen mit Behinderung zu kommen, siehe: https://www.behinderte-eltern.de/Papoo_CMS/index.php?menuid=26„, so das Angebot des Bundesverband behinderter Eltern.