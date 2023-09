Fragen zur Werkstattreform

No body found to use for abstract...

Foto: privat

Gütersloh (kobinet) Die Diskussion über die Reform des Systems der Werkstätten für behinderte Menschen und Möglichkeiten für ein besseres Entgelt für behinderte Menschen, die bisher in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, ist in vollem Gange. Der Inklusionsbotschafter Jürgen Linnemann, der selbst in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeitet, hat sich dazu mit einem Kommentar zu Wort gemeldet.

Kommentar von Jürgen Linnemann

Ist Mindestlohn nicht die bessere Alternative als das Basisgeld, das von Werkstatträte Deutschland gefordert wird? Diese Frage habe ich mir gestellt. Wenn wir dadurch zu einer echten Mitbestimmung kommen, haben wir dann nicht mehr gewonnen als jemals zuvor? Ich bin davon überzeugt. Selbst aktiv fordert ja Mindestlohn vehement. Ich möchte das Basisgeld als Vorschlag von Werkstatträte Deutschland nicht grundsätzlich ablehnen. Ich denke, wir müssen die Vor- und Nachteile abwägen und dann die richtige Entscheidung treffen.

Ich finde es falsch, den Grundbetrag zu erhöhen. Im Klartext heißt das: Ich lehne den Vorschlag der von der Bundestagsfraktion von CDU und CSU gemacht wurde, grundsätzlich ab. Das ist nicht das, was die 300.000 Menschen mit Behinderung in Werkstätten wollen. Sie wollen von dem, was sie sich erarbeiten, leben können ohne zum Amt gehen zu müssen und sich als Bittsteller zu fühlen. Außerdem brauchen die Menschen mit Behinderung eine bessere Lobby in der Öffentlichkeit. Es kann nicht sein, dass über eine Tarifverhandlung im öffentlichen Dienst mehr im Fernseh berichten wird, wie über eine öffentliche Debatte über das Thema Entgelt in den Werkstätten. Die Werkstatträte müssen in der Öffentlichkeit genau so wahrgenommen werden, wie organisierte Gewerkschaftsmitglieder. Aber davon sind wir leider noch weit weg. Wir müssen auch dahin kommen, dass der Fernsehsender Phoenix die nächste Werkstatträtekonferenz der SPD im nächsten Jahr überträgt.

Außerdem brauchen wir jetzt, um eine bessere Lobby zu bekommen, eine echte Gewerkschaft für Menschen mit Behinderung. Dann bin ich überzeugt, dass wir viel mehr wahrgenommen werden, als jetzt in der Öffentlichkeit. Zusammen müssen wir jetzt die UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt bekommen. Denn jetzt ist es ein total unzufriedenes Ergebnis. Deutschland muss sich jetzt seiner Verantwortung stellen. Die Barrierefreiheit muss sich auch auf dem ersten Arbeitsmarkt wiederfinden, ansonsten sehe ich kaum Chancen für Menschen mit Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt. Es muss normal werden, dass auch Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bekommen, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten mit einer Arbeitsassistenz. Aber die Barrierefreiheit in den Köpfen der Menschen muss wegfallen.

Natürlich hat sich in den letzten Jahrzehnten schon viel getan. Die Politik hat auch schon sehr viel auf dem Weg gebracht, aber am Ziel sind wir noch lange nicht. Da muss noch einiges passieren. Die Barrierefreiheit muss auch in den Firmen gewährleistet sein. Dafür sollte es doch möglich sein, dass die Politik die passenden Rahmenbedingungen dafür schaffen. Nichts über uns ohne uns!