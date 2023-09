Pressekonferenz der Bezirkstagsfraktion „Die Linke“ in München

Portrait Foto Weber

Foto: Andreas Vega

München (kobinet) Am vergangenen Donnerstag gab die Bezirkstagsfraktion „Die Linke“ im Rathaus in München eine Pressekonferenz und berichtete über ihre Arbeit im Bezirkstagsparlament des Bezirks Oberbayern. Ein großes Anliegen war in der letzten Legislaturperiode die Durchsetzung von Rechten für Menschen mit Behinderung. Der Fraktionsvorsitzende Prof. Dr. Klaus Weber berichtete aus den Tätigkeiten der letzten fünf Jahre.

Am 8. Oktober 2023 wird nicht nur ein neuer Landtag in Bayern gewählt, auch die Parlamente der fünf Bezirkstage werden durch Wahlen am gleichen Tag bestimmt. Die Bezirke sind für die Finanzierung der Leistungen für Menschen mit Behinderung zuständig und verwalten diese. Hier werden Anträge gestellt und von den Bezirken genehmigt oder abgelehnt.

Die Bezirkstagsfraktion „Die Linke“ hatte vor fünf Jahren Kontakt mit den Arbeitskreis „UN-Behindertenrechtskonvention von unten“ geknüpft und sich der mangelnden Unterstützung und der zahlreichen Ablehnungen durch die Bezirksverwaltung angenommen. Als einzige Person hat sich der Fraktionssprecher Weber persönlich in Verfahren mit eingebracht und Menschen mit Behinderung bei Zielvereinbarungen und Antragsverfahren bei den zuständigen Sachbearbeiterinnen begleitet. Weber war in der Pressekonferenz dem Bezirk Oberbayern schikanöses Verhalten gegenüber Menschen mit Behinderung, das Erstellen gesetzeswidriger Bescheide und Briefe, sowie nicht wahrheitsgemäße Äußerungen vor. Antragstellerinnen wurden drangsaliert und unnötigerweise in Klageverfahren gezwungen. Weber selbst unterstützte Betroffene persönlich Gesprächen mit Sachbearbeiter*innen und vermittelte Rechtsanwältinnen, die die Klienten vor Gerichten juristisch vertraten.

Die Fraktion „Die Linke“ stellt im Bezirkstag 60 Anträge und über 200 Anfragen an den Bezirkstagspräsidenten Josef Mederer (CSU). Alle anderen Fraktionen stellten kaum Anträge oder Anfragen und befassten sich auch nicht mit den Anliegen von Menschen mit Behinderung. In einigen Fällen gab es laut Weber auch Erfolge. Einem Antragsteller wurde zum Beispiel die Mobilitätshilfe für Besuche bei der eigenen Mutter gekürzt. Dies sei laut Bezirk keine Teilhabeleistung und dafür könne es keine Mobilitätshilfen geben. Durch die Unterstützung durch „Die Linke“ wird das Besuchsrecht jetzt nicht mehr angetastet.

Auch eine längst überfällige und angemessene Erhöhung der Assistenzlöhne und die Anpassung der Entlohnungsstrukturen in Oberbayern konnte mit der Unterstützung durch die Fraktion „Die Linke“ zum 1. September durchgesetzt werden. Die anderen Fraktionen hielten sich eher bedeckt oder reagierten überhaupt nicht.

Weber rechnet für die Bezirkstagswahlen am 8. Oktober 2023 mit zwei Mandaten, also einem Mandat weniger als in der letzten Legislaturperiode. Dies könnte bedeuten, dass der Fraktionsstatus verloren geht und damit auch der Platz in Ausschüssen bzw. dem Sozialausschuss entfiele.

Es liegt nun an den Wählern, wie es beim Bezirk Oberbayern weitergehen könnte.